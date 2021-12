Giovanna Ewbank se emociona com encontro de Titi e IZA: Referência e inspiração na vidinha de 8 anos dela

19/12/2021 | 14:11



Encontros emocionantes! Giovanna Ewbank usou as redes sociais neste domingo, dia 19, para compartilhar uma série de cliques fofíssimos de Titi ao lado de IZA. Segundo a apresentadora, sempre foi o sonho da filha conhecer a cantora pessoalmente, já que ela é uma de suas maiores inspirações.

Na legenda, Gioh escreveu:

Gente, tô selecionando aqui as fotos do niver do Bless pra postar pra vocês, mas quero dar destaque a esse momento! Títi sempre teve a IZA como referência e inspiração na vidinha de 8 anos dela, e sonhava muito com o momento de estar com ela pessoalmente, porque elas já se falam por telefone, combinaram de fazer danças e clipes de brincadeira juntas, mas o encontro demorou a acontecer, e ontem ela finalmente pode abraçar forte essa mulher tão maravilhosa que inspira tantas meninas e mulheres pretas como a minha filha!

Além de Titi, a esposa de Bruno Gagliasso não segurou a emoção ao presenciar o encontro.

Foi emocionante ver a tamanha felicidade da Títi, confesso que chorei, de amor, alegria, orgulho de ter uma mulher tão linda, generosa, poderosa e potente inspirando minha filha! IZA linda obrigada por todo amor e carinho com meus filhos! Essa família aqui te ama e te admira muito, desde sempre, você sabe!