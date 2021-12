Gileade Freitas é o vencedor da sétima temporada do Bake Off Brasil

19/12/2021 | 11:11



Os fãs de Bake Off Brasil ficaram com os nervos à flor da pele no último sábado, dia 18. Isso porque a SBT transmitiu a final do reality gastronômico e o programa foi repleto de emoção. Competindo contra Nathanael e Julio, Gileade Freitas levou a melhor e garantiu o prêmio de Melhor Confeiteiro Amador do Brasil.

Para isso, o sorocabano precisou surpreender os jurados, Beca Milano e Olivier Anquier, e reproduzir o Bolo Batedeira, além de arrasar na hora de fazer uma vitrine inteira de confeitaria com o tema fundo do mar.