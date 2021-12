Sevilla marca no fim, vence Atlético de Madrid e mantém caça ao líder no Espanhol

18/12/2021 | 19:33



O Sevilla mostrou por que é a melhor zaga do Campeonato Espanhol e conquistou uma vitória suada no clássico contra o Atlético de Madrid neste sábado, pela 18ª rodada. Com muita efetividade, os comandados de Julen Lopetegui venceram o time de Diego Simeone por 2 a 1, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O Sevilla segue firme na disputa pela liderança contra o Real Madrid. Os gols foram marcados por Rakitic e Ocampos e o brasileiro Felipe marcou para o Atlético.

O Atlético de Madrid entrou em campo tentando se recuperar da sequência de duas derrotas seguidas nas últimas partidas, para Mallorca e para o rival Real Madrid, mas acabou com mais um revés na conta. Já o Sevilla embala três triunfos consecutivos no campeonato e segue firme na disputa pelo título.

Com a vitória, o Sevilla chega a 37 pontos, na segunda colocação, a cinco pontos do líder Real Madrid, que entra em campo neste domingo. Já o Atlético de Madrid fica fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, em quinto, com 29 pontos.

Os dois times possuem uma longa lista de desfalques importantes nesta reta final de 2021 e tentaram superar as baixas para buscar pontos na perseguição ao Real Madrid. O confronto em Sevilla começou com um golaço do time da casa logo aos 7 minutos de partida. O meio-campista croata Ivan Rakitic arriscou de fora da área e acertou um belo chute no ângulo do goleiro Oblak.

Após sair perdendo com poucos minutos, o Atlético melhorou no jogo, impondo uma marcação forte e conseguiu chegar ao gol de empate ainda no primeiro tempo. Aos 33 minutos, o zagueiro brasileiro Felipe subiu entre os marcadores após cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes. Equilibrado, o jogo foi para o intervalo com o empate no placar.

Invicto em casa e dono da melhor defesa do Campeonato Espanhol, o Sevilla segurou o ímpeto do ataque do Atlético de Madrid no segundo tempo, que ficou mais forte após as entradas de Matheus Cunha e João Félix. Defendendo-se bem, o time da casa conseguiu um emocionante gol da vitória aos 43 minutos. O Sevilla levantou bola na área e, após cabeceio no travessão, a bola sobrou para Lucas Ocampos fazer 2 a 1.

Os dois times voltarão a campo para fechar o ano de 2021 no meio da próxima semana. Na terça-feira, o Sevilla jogará novamente em casa, contra o Barcelona, para tentar ampliar ainda mais a boa fase. Já o Atlético de Madrid receberá o Granada no estádio Wanda Metropolitano na quarta-feira para tentar reagir na competição.