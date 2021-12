Rafael Portugal explica saída do CAT BBB: A emissora me pediu exclusividade

18/12/2021 | 16:10



Rafael Portugal se despediu do CAT BBB e agora dará lugar a Dani Calabresa. Após anuncio da Globo, o humorista foi até as redes sociais explicar o motivo de sua saída.

Diante de especulações inverídicas, não poderia deixar de me posicionar a respeito da minha não continuidade à frente do quadro. A minha vontade era sim de estar mais um ano comandando o C.A.T, e me divertindo com tudo que esse quadro maravilhoso nos proporciona. Ocorre que, após o acerto comercial e financeiro da minha empresária Vanelli Alves com a Globo, não houve entendimento com relação as cláusulas contratuais entre o jurídico da emissora e o meu jurídico. Reafirmo que o aspecto financeiro nunca foi um problema, muito pelo contrário, isso desde sempre esteve acordado de maneira adequada a ambas as partes. Não fiz exigências, o escritório de advocacia que me representa é que optou por não acatar algumas condições jurídicas impostas.

Rafael ainda conta que a emissora tinha interesse em ter um contrato exclusivo, o que não seria viável devido outros projetos, como: Porta dos Fundos e A Culpa é do Cabral.

- A Globo me pediu que esse contrato fosse diferente, o que é normal, porque está pagando o artista e o quer em outros projetos.

Sobre a chegada de Dani Calabresa, o humorista disse:

- Uma das pessoas que mais amo na vida, engraçada e gênia. Eu tenho certeza que ela vai fazer lindamente, porque nada disso é feito sozinho. Eu fiz com uma equipe maravilhosa. Fui bem porque foi feito em conjunto, com muita liberdade.