Bárbara Evans desabafa sobre críticas que tem recebido por conta de peso durante a gravidez: -Venho sofrendo ataques em relação a tudo

18/12/2021 | 15:11



Bárbara Evans usou seu Instagram para falar de um assunto nem um pouco agradável que tem vivido. A modelo está no quarto mês de gravidez e desabafou sobre estar recebendo diversas críticas ultimamente por conta de seu peso e aparência.

No início do mês ela já havia entrado no mesmo assunto, dizendo que não estava preocupada com o ganho de peso neste período, e até incentivou seguidoras a não se importarem também.

Na última sexta-feira, dia 17, Bárbara decidiu compartilhar um episódio que havia acabado de acontecer enquanto ela caminhava com seu cachorro:

- Passaram uns cinco meninos de bicicleta, não sei a idade, e comentaram: Nossa, como ela está gorda! Mas está gorda. E eu ouvindo tudo. Estou aqui, estou grávida, caminhando. Vocês estão com algum problema? Estou comendo na casa de vocês? Dando trabalho para vocês? A gente corre atrás.

Depois, ela refletiu sobre a situação em um texto, pedindo mais empatia das pessoas:

É muito louco, ao mesmo tempo que é o momento mais lindo e especial da minha vida, eu venho sofrendo ataques em relação ao meu peso, meu inchaço, literalmente tudo. Eu tenho uma cabeça muito boa e tento não me deixar abalar. Mas às vezes passa dos limites, né? Gente, tenham mais empatia, mais amor. Eu estou carregando meu maior sonho, e tenham certeza de que minha estética no momento não é minha prioridade! Deixem eu curtir a minha gravidez, parem de me atacar! Não só eu, como muitas grávidas! Muito triste isso!