Correspondente da Realeza diz que Rainha Elizabeth II sofre de problemas de saúde não revelados; saiba mais!

18/12/2021 | 14:10



Como você deve saber, a Rainha Elizabeth II precisou cancelar alguns planos de Natal por conta da pandemia de Covid-19 e do surgimento da variante Omicron. A correspondente real da BBC, Jennie Bond, falou um pouco sobre como foi o ano de 2021 para a família real britânica em meio a estas dificuldades.

Segundo o Express, Jennie disse que foi um ano incrivelmente difícil:

- Começou com o marido da Rainha, Príncipe Phillip, com sua saúde comprometida, lutando contra a idade. Eles foram casados por 73 anos e infelizmente não chegaram aos 74, pois como sabemos, ele morreu em paz no mês de abril.

A correspondente continuou, pontuando outros momentos da família:

- Isso foi muito difícil, é claro. E depois teve toda a situação com o Príncipe Harry e Meghan Markle, a entrevista deles para a Oprah, que foi como uma granada explodindo na Família Real. A Rainha tentou segurar as pontas, ele é seu neto e como ela sempre diz: um querido membro da família.

Jennie também falou de questões acerca da saúde da monarca:

- Além de tudo isso, ela ainda tem lutado contra problemas de saúde no último ano. E ainda podem existir alguns problemas de saúde que não foram revelados, que fizeram com que ela tivesse que passar a noite no hospital. Então tem sido um ano difícil para ela, mas ela também seria a primeira a dizer que não está sozinha ter um ano difícil.