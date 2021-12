Arthur Aguiar sobre single Regue o Amor: Assumi meus erros

18/12/2021 | 14:10



Ela está tentando se redimir! Arthur Aguiar acaba de lançar uma nova música - Regue o Amor - como forma de se desculpar pelos erros cometidos durante relacionamento com Mayra Cardi. Em entrevista para o colunista Leo Dias, o cantor declarou que o single é uma tentativa de assumir a responsabilidade.

Já falei sobre isso algumas vezes e acho importante eu dividir a minha história pra que sirva de aprendizado pra outras pessoas que passam ou já passaram por isso? Mesmo já tendo pedido perdão pra Mayra (Cardi) na nossa intimidade e publicamente, eu achava que faltava algo maior e nada melhor do que fazer isso através da minha arte. Essa música é um pedido de perdão não só a Mayra, mas a todas as mulheres que se colocaram no lugar dela e, que com razão, se sentiram ofendidas.

Arthur ainda reforçou que está tentando ser uma pessoa melhor e aprender com seus erros.

Todo mundo já sabe do que aconteceu. Eu já assumi os meus erros e me coloco diariamente na posição de querer ser a minha melhor versão a cada dia. A cada dia que passa eu quero aprender mais e ser melhor pra mim, pra minha família, para as pessoas de um modo geral e para os meus fãs. Antes de qualquer coisa eu sou um ser humano e eu erro como todo mundo.

Sobre o processo de composição da letra, ele conta:

Eu quis ser o mais transparente e sincero possível. Uma coisa é você assumir os seus erros de uma forma genérica e seguir. Outra, é você ter coragem de pontuar situações que aconteceram e colocar ali na letra da música tudo de uma maneira muito clara e transparente. Eu não estou exaltando o que eu fiz, muito pelo contrário! Eu estou dizendo tudo que não se deve fazer! Eu não finjo que não aconteceu nada comigo. Eu reconheço, assumo os meus erros e faço questão de usar a minha história como um incentivador de mudança na vida das pessoas. As pessoas querendo ou não acreditar, eu estou aqui pra provar que é possível! E isso, o tempo vai se encarregar de mostrar.