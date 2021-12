Santo André Futsal anuncia mudanças no elenco principal

Dérek Bittencourt



18/12/2021 | 12:30



O Santo André Futsal confirmou a saída de cinco jogadores que vestiram a camisa do clube nesta temporada, nesta que disputou pela primeira vez a Liga Nacional e chegou aos play-offs, fase a qual estava nos planos da diretoria e comissão técnica. Deixaram a equipe Ton, Gleison, Micael, Leandrinho e Rizzi, estes dois últimos que defenderam o time por três anos.

“Foram de suma importância para que a gente conseguisse cumprir os objetivos e as metas traçadas durante o ano. Leandrinho, por exemplo, esteve três anos aqui, construiu sua história, ajudou a gente a construir a nossa, então de certa forma é uma perda. Mas a gente sabe que faz parte do futsal, existe ciclo e ele se encerra. O que é bacana é frisar o comprometimento de todos e o quanto nos ajudaram na caminhada”, destacou o presidente Rodolfo Guedes.

Por outro lado, a diretoria anunciou as renovações de Mancine, Xaropinho, Caio, Israel, Ronaldinho e Gleidson. Além disso, o mandatário afirmou estar com conversas avançadas para reforçar o plantel. Já foram anunciados os alas Giovanny e Léo Catolé, o pivô Robert e o pivô Lucas Tanque.

“A gente está bem adiantado com alguns jogadores, alguns já fechados. O time está bastante competitivo. Estamos buscando peças de características diferentes, pela intensidade que hoje o futsal exige. Então estamos atrás de atletas novos e com intensidade, mesmo que com menos experiência na Liga, mas com potencial”, complementou Rodolfo Guedes.<TL>