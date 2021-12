Ramalhão reforça grupo com Fabrício e Lucas Lourenço

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/12/2021 | 12:12



O Santo André segue em fase de apresentação de reforços e fortalecimento do elenco para a disputa do Campeonato Paulista de 2022. E o técnico Thiago Carpini ganhou mais duas peças para o grupo andreense, casos do experiente goleiro Fabrício, 35 anos, ex-Vila Nova-GO, e do jovem e promissor meio-campista Lucas Lourenço, 20, que chega por empréstimo junto ao Santos e disputou a última Série B pelo Londrina-PR.

Titular com a camisa da equipe goiana durante toda a temporada 2020, Fabrício foi utilizado em apenas quatro partidas do Vila Nova neste ano. No currículo, soma passagens por por CSA-AL, Boa Esporte-MG, J.Malucelli-PR, Foz do Iguaçu-PR, Cianorte-PR, Operário-PR, Rio Branco-PR, Icasa-CE, Guarani de Juazeiro-CE, Olé Brasil-SP, Iraty-PR, Paranavaí-PR e Iraty-PR.

Lucas Lourenço, por sua vez, iniciou no sub-11 do Santos e desde a base vem sendo tratado como jogador de grande potencial. Em 2021, no time principal do Peixe, fez oito partidas do Paulista e três da Libertadores. Depois, atuou em dez jogos do Londrina na Série B. Agora, projeta sucesso no Ramalhão. “A expectativa é a melhor possivel, chego aqui para ajudar a equipe no Paulistão de 2022, que e uma competição muito boa, com uma visibilidade muito grande e venho para jogar o meu melhor futebol dentro de campo”, declarou o jovem.