Cantor Maurílio segue em estado grave e irá passar por avaliação neurológica

Cantor Maurílio, de 28 anos de idade, para de receber medicação sedativa para que médicos possam fazer avaliação neurológica - segundo informações do jornal EXTRA. Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, o sertanejo está internado em estado grave no Hospital Jardim América, em Goiânia, após sofrer um mal súbito.

Conforme previsto pela equipe, foram desligadas as medicações sedativas, com o intuito de realizar avaliação das condições neurológicas. (O paciente) segue em hemodiálise, algo já esperado pela equipe de nefrologia e apresenta resposta favorável das funções renais e melhora dos sinais vitais, precisando cada vez menos de medicações para esta finalidade. Segue aos cuidados de equipe multidisciplinar com resposta promissora ao tratamento instituído até o momento, dizia o boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa.

Relembre o caso

Maurílio, da dupla com Luiza, passou mal durante a gravação do DVD de Zé Felipe e Miguel, em Goiânia, na última terça-feira, dia 14. Nos bastidores, ele teve um mal súbito e precisou ser levado a um hospital.

O cantor apresentava fortes dores no peito e dificuldades para respirar, por isso foi colocado em ventilação mecânica. Mais tarde, os médicos diagnosticaram Maurílio com tromboembolia pulmonar, doença que causa a obstrução dos vasos pulmonares, dificultando a chegada do sangue a partes do pulmão.

Na madrugada de quarta-feira, dia 15, o cantor teve três paradas cardíacas e foi diagnosticado uma lesão renal.

Que ele se recupere logo, né?