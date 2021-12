Tribunal do Ceará se pronuncia sobre adoção de Josué por Sarah Poncio: Não foi localizado nenhum processo

18/12/2021 | 12:11



Mais um capítulo sobre o caso de adoção do pequeno Josué está prestes a se desenrolar! Isso porque o Tribunal da Justiça do Estado do Ceará se pronunciou sobre o caso do filho adotivo de Sarah Poncio. Na última sexta-feira, dia 17, o órgão revelou que nenhum processo referente à guarda do garoto estava em andamento.

O TJCE informa que não foi localizado no sistema do Judiciário nenhum processo referente ao caso envolvendo as partes Sarah Silva Souza e Jonathan Couto de Souza, relativo à adoção de Josué Poncio. De acordo com o artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pleitos desta naturza devem tramitar na comarca onde se exerce a guarda da criança e/ou do adolescente.

Eita! Desde que Josué voltou para a casa da mãe biológica, Sarah fez uma série de postagens ao lado da criança, lamentando a perda.

- Ficou um vazio, escreveu.