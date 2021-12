Thaila Ayala explica por que Francisco ainda não foi vacinado e nem fez o teste do pezinho

18/12/2021 | 11:10



Mamãe de primeira viagem, Thaila Ayala usou as redes sociais, na noite da última sexta-feira, dia 17, para explicar o motivo do filho recém-nascido, Francisco, não ter tomada nenhuma vacina e nem ter feito o tradicional teste do pezinho.

- Ele ainda não fez. Primeiro que ele estava com menos de dois quilos, também não podia tomar as vacinas e com menos de dois quilos também não queria tirar ele de casa, super prematuro, 33 semanas, na luta do peso, desabafou nos Stories.

O bebê, de apenas 17 dias de vida, é fruto de seu relacionamento com o ator Renato Góes, com quem é casada desde 2019.