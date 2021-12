Índice de brasileiros que nunca acreditam em Bolsonaro chega a 60%, diz Datafolha

18/12/2021 | 11:03



Pesquisa Datafolha mostra que 60% dos entrevistados nunca confiam no presidente Jair Bolsonaro, um recorde em seu mandato que chega ao final do terceiro ano. O percentual que respondeu que confia, às vezes, é de 26% e o dos que disseram sempre confiar, de 13%. Tecnicamente, os índices estão empatados com o levantamento anterior, divulgado em setembro, mas apontam curva ascendente para a desconfiança.

Desconfiam de Bolsonaro, segundo a pesquisa, os que ganham até dois salários mínimos (66%), nordestinos (68%) e os que reprovam seu governo. Confiam mais os que recebem entre cinco e dez mínimos e mais ricos. Os moradores das regiões Norte/Centro-Oeste, onde há maior aprovação do governo, também acreditam mais (16%).

Em 2019, no início do mandato, o nível de desconfiança já era alto: 44% nunca confiavam enquanto 36% parcialmente e 19% acreditavam.

A pesquisa foi realizada com 3.666 pessoas com 16 anos ou mais em 191 cidades, entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é dois pontos para mais ou para menos.

Avaliação do governo

O Datafolha também aponta que 53% dos brasileiros reprovam a forma como o presidente Jair Bolsonaro (PL) administra o País ao fim do seu terceiro ano de mandato. Segue, assim, com o pior nível de avaliação entre a população, mostrando estabilidade em relação à última pesquisa divulgada em setembro passado. Apenas 22% do total dos entrevistados avaliaram o governo como bom ou ótimo. Já 24% responderam que é regular.

A baixa aprovação do governo do presidente, segundo o instituto, fica entre os 51% da parcela que ganha até 2 salários mínimos, onde ele consegue 17% de avaliação bom/ótimo. No Nordeste, ele tem 58% de ruim/péssimo. Também entre jovens de 16 a 24 anos o porcentual de reprovação chega a 59%.

O instituto mostra que, à medida em que a renda aumenta, a avaliação melhora, sendo que o único segmento em que sua aprovação supera a desaprovação, é entre os entrevistados que se declaram empresários. Nesse nicho, o governo do atual presidente consegue 50% de bom/ótimo contra 36% de ruim/péssimo. Já na base evangélica, Bolsonaro tem 33% de aprovação, mas 39% o reprovam.