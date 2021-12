David Beckham compra iate de 38 milhões de reais que ele mesmo ajudou a construir

18/12/2021 | 10:10



Que os famosos gostam de ter certos luxos, todo mundo sabe, né? Acontece que, vez ou outra, as celebridades compartilham algumas de suas extravagâncias nas redes sociais e acabam chocando os fãs - ou, até mesmo, outros famosos! David Beckham, por exemplo, resolveu comprar um iate de 38 milhões de reais. E detalhe: ele mesmo que ajudou a construir a embarcação que, de acordo o The Sun, tem 30 metros e custou cinco milhões de libras.

David deu uma olhada em alguns iates no verão e decidiu se dar um presente. Ele mesmo ajudou a projetar o barco e tem sido extremamente prático em tudo. Não é um super iate no estilo oligarca, mas ainda é muito luxuoso para os padrões de qualquer pessoa. Ele ama a vida na água. Haverá uma área para as crianças mergulharem, e o barco será um local brilhante para todo o clã Beckham passar férias mágicas no exterior, disse uma fonte ao jornal.

Quem pode, pode, né?!