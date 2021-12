Pabllo Vittar faz rinoplastia e mostra rosto inchado

18/12/2021 | 10:10



Novo ano, nova Pabllo Vittar! A cantora vai iniciar 2022 com o pé direito e nariz novo. Isso porque, na última sexta-feira, dia 17, ela surpreendeu os fãs com nada menos que uma rinoplastia. Pabllo publicou um clique com o rosto todo inchado e roxo, mostrando os curativos da cirurgia. Na legenda, a artista foi simples e direta:

Oi, escreveu.

Nos Stories, Vittar compartilhou a foto de um prato de sopa e aproveitou para tranquilizar os seguidores:

Estou bem, gente. Só estou manhosinha por causa da cirurgia, mas é isso, me deem carinho. Vou fica aqui na minha, tomando sopinha.

Quem já está curioso para ver o resultado do procedimento levanta a mão!