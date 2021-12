Projeto Meninos e Meninas de Rua está em festa hoje

Da Redação



O Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo realizará hoje, a partir das 10h, a sua tradicional festa de Natal para as crianças e adolescentes atendidos pelo programa, oferecendo brinquedos que foram doados por entidades e apoiadores. O evento acontecerá na sede do projeto, na Rua Jurubatuba, 1.610, no Centro.

Há 32 anos o projeto Meninos e Meninas realiza ações e atendimentos socioculturais, assistenciais, educacionais e de segurança alimentar. Recentemente, a sede do programa ficou sob ameaça de ser fechada.

Há mais de 50 dias, a sede correu risco de despejo, após a Justiça autorizar reintegração de posse solicitada pela Prefeitura. No entanto, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) suspendeu a ordem, por meio de liminar, garantindo a permanência do projeto no mesmo local.

“É uma festa tradicional, feita há mais de 30 anos, mas esta é especial. Será a primeira atividade, a retomada dos nossos sábados de lazer, e calhou de ser em dezembro. É momento de festa, então toda a comunidade que quer conhecer o projeto e as famílias que atendemos terão a oportunidade neste sábado (hoje), porque estarão aqui todas as crianças, adolescentes e familiares. Com muita humildade vamos pontuar a resistência do projeto na Rua Jurubatuba e vamos confraternizar, todos usando máscara, álcool gel, com atividades para as crianças e, no fim, uma entrega de brinquedos. Momento de integração, aproximação, convivência, paz e esperança para 2022”, contou Markinhus Souza, coordenador do Projeto Meninos e Meninas de Rua.