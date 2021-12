VW tem novo presidente no Brasil; Ciro Possobom substitui Pablo Di Si

Da Redação



18/12/2021 | 09:49



A Volkswagen anunciou ontem mudanças no comando. Ciro Possobom será o responsável pelas operações no Brasil. Ele substituirá Pablo Di Si, que ocupará o recém-criado cargo de chairman (presidente) executivo na região da América Latina a partir de 1º de janeiro, que abrange 29 países, incluindo Brasil, Argentina e outras nações da América do Sul e América Central.

Possobom também acumulará a função atual de vice-presidente de finanças e Estratégias de TI da Volkswagen região América do Sul; Thomas Owsianski permanece como presidente da Volkswagen Argentina e como vice-presidente de vendas e marketing para a região América do Sul.

O argentino Di Si foi elogiado pelo CEO (Chief Executive Officer – em português, (presidente ou diretor executivo) mundial da marca, Ralf Brandstätter. “Pablo Di Si é o arquiteto-chefe de nossa incrível história de retomada na América Latina. Com sua forte perspicácia nos negócios, visão de longo prazo e profundo conhecimento desta região, ele tem sido fundamental”, declarou o executivo.

Ele também destacou a atuação de Possobom. “Continuaremos a tornar nosso negócio mais resiliente. Com sua sólida experiência em finanças, ele garantirá que nossas conquistas recentes sejam sustentáveis. Estou confiante de que com Pablo Di Si, Ciro Possobom no Brasil e Thomas Owsianski na Argentina, temos uma equipe de liderança muito forte para escrever nosso próximo capítulo de sucesso na América Latina ”

Com Pablo Di Si, nos últimos quatro anos a Volkswagen promoveu o lançamento do Novo Polo, Virtus, T-Cross, Nivus e Taos, entre outros.

Em sua gestão, a Volkswagen tornou-se líder no segmento de utilitários esportivos compactos no Brasil e a marca manteve a posição de maior produtora e exportadora de veículos leves do País.

Recemtemente ele anunciou investimentos de R$ 7 bilhões na região América Latina para os próximos cinco anos. Ele também é responsável pelo estabelecimento do centro de P&D (Pesquisa e Desenvolcimento) para biocombustíveis, com sede no Brasil, para desenvolver uma tecnologia complementar à ofensiva de eletrificação global da Volkswagen.

Sobre Pablo Di Si

O argentino iniciou a carreira no Grupo Volkswagen em 2014 e assumiu a posição de presidente e CEO da Volkswagen América Latina em outubro de 2017. Antes ele ocupou posições-chave nas áreas de finanças e desenvolvimento de negócios na FCA – Grupo Fiat Chrysler – nos Estados Unidos e no Brasil, onde viveu por 11 anos – nas cidades de São Paulo, Curitiba (Paraná), e Belo Horizonte (Minas Gerais).

Ciro Possobom é formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná. Por 21 anos, atuou na área financeira da Aliança Renault-Nissan, onde seus últimos cargos foram CFO (Chief Financial Officer – em português, diretor financeiro do ofício) da unidade de negócios de carros elétricos e baterias da Nissan Motor no Japão. Desde 2019 é vice-presidente de finanças e estratégias de TI da Volkswagen Região América do Sul. <TL>da Redação