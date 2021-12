Questão de segurança

Do Diário do Grande ABC



17/12/2021 | 23:59



O avanço da vacinação contra a Covid-19 e o afrouxamento das normas de segurança sanitária são responsáveis pelo considerável aumento no movimento de pessoas que se observa atualmente pelas ruas, shopping centers e outros pontos das cidades do Grande ABC. É fato que os indivíduos cansaram do retiro forçado pela pandemia e querem aproveitar as oportunidades de deixar suas moradias.



Na próxima semana começa o verão e certamente haverá concentração de banhistas em pontos tradicionais às margens da Represa Billings. Gente que busca se divertir, mas que, muitas vezes, acaba passando dos limites e colocando suas vidas em risco.



No ano passado, mesmo com todas as restrições, 17 pessoas morreram afogadas na região. Em 2019, antes do coronavírus, foram 30 as vítimas fatais e 35 óbitos em 2018.



Para reduzir estes trágicos números é preciso implementar ações que vão além da sinalização com placas que indicam o perigo ou bandeiras que, de acordo com sua cor, mostram se a água está adequada ou imprópria para banho.



São Bernardo apresentou ontem a Operação Verão Seguro, que conta com a ação integrada de agentes das polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal e bombeiros. E que terá o reforço de uma embarcação para atuar em resgates e fiscalização. Além do combate a crimes ambientais, como a pesca predatória, entre outras infrações.



Esta é uma iniciativa que deveria ser ampliada em todas as cidades que são banhadas pela represa ou que possuem áreas que são usadas por banhistas. A atuação firme das forças de segurança vai se refletir em vidas salvas.



Além disso, é preciso disciplinar o uso de embarcações para evitar potenciais acidentes náuticos, assim como impedir que a fauna e a flora da região sejam dilapidadas por indivíduos mal-intencionados. Criminosos que atacam sem dó a natureza e precisam ser contidos.