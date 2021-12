Filhos e a ‘síndrome da gaiola’

Do Diário do Grande ABC



Uma das preocupações para os pais de crianças e adolescentes atualmente é o comportamento dos filhos diante do ‘novo normal’. O sofrimento mental de quem ficou confinado dentro de casa por quase dois anos durante a pandemia de Covid-19 pode causar efeitos diferentes em cada um, e começa a aparecer não apenas em adultos, mas em crianças e adolescentes também. No momento em que nos abrimos para o mundo, passamos a enfrentar o medo do novo, de voltar ao presencial, do contato físico com outras pessoas. Há crianças com medo de ir à escola, ao supermercado e outras situações do dia a dia. Os adolescentes, de rotina intensa, agora sentem que estão numa situação anormal.



Foi daí que surgiu a expressão ‘síndrome da gaiola’, pois as crianças e adolescentes se viam fechadas num mundo isolado e agora têm que enfrentar a rotina fora de casa. É quase fobia social que especialistas apontam como transtorno de ansiedade. As pessoas pensam: ‘Eu agora posso ir, mas até onde?’; ‘o que pode ou não?’ e todo esse dilema causa danos à saúde mental. Outro ponto a destacar são os filhos nascidos na pandemia. Eles não tiveram contato com outras crianças, não conhecem o estar com o outro, não experimentaram nenhum convívio social, além do seu núcleo familiar. Eles vão a um parque e ficam surpresos. É um mundo desconhecido.



Em relação aos adolescentes, embora estejam querendo voltar ao convívio com os colegas, eles agora apresentam medo do que irão encontrar. Eles ficam divididos entre dois mundos. De um lado a liberdade e, do outro, a fobia social.



O transtorno de ansiedade social ou fobia social é medo marcante e persistente de uma ou mais situações sociais, como, por exemplo, encontrar pessoas que não são da família, ser observado comendo ou bebendo e situações de desempenho em que a pessoa se sente exposta a desconhecidos ou a possível avaliação dos outros.



Importante lembrar que tal fenômeno comportamental recente, a ‘síndrome da gaiola’, não é doença ou transtorno mental. É retrato da atualidade, do ‘pós-pandemia’, estresse adaptativo entre pessoas que possam passar por dificuldades emocionais por sair do estado de retiro que estiveram por conta da pandemia. É imprescindível a observação dos pais na volta das crianças e adolescentes ao ‘novo normal’. Medo marcante e persistente, expresso por choros, ataques de raiva, imobilidade, comportamentos hostis ou dificuldade não devem ser ignorados, mas, sim, recorrer à ajuda de profissional qualificado. Em momento tão adverso, nossas crianças precisam se sentir acolhidas.





Helen Mavichian é psicoterapeuta de crianças e adolescentes.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

TSE x São Caetano

Com atraso de um ano o plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julgou o caso Auricchio, vencido por unanimidade (Política, ontem). Agora ele tem que correr atrás do prejuízo e colocar a cidade em ordem. Se o interino ficasse mais dois meses no cargo a cidade iria à bancarrota.

Moyses Cheid Junior

Capital



Caça

Sou a favor da caça esportiva, mas tem de ser sem arma. Tem de ser ‘na mão’, contra urso, hipopótamo, rinoceronte, jacaré, tigre. Assim pode caçar à vontade.

Solange Viveiros

Diadema



Homem e universo

O homem diante do universo é o mesmo que o homem diante de Deus. O ser homem, unitário, diante do todo universo, representa uma semente, disseminando a vida por este mundo afora! O homem diante de Deus é o mesmo que uma miniatura do Pai, distribuindo vida por este mundo de Deus. A vida é apêndice de Deus, vivificada pelo espírito, através da consciência. Deus, tal como o universo, originários do nada energético, é dotado de inteligência maiúscula, somatória das inteligências infinitesimais energéticas do nada existente. O universo foi feito do nada energético e continua sendo conglomerado do nada que se faz palpável, isto é, ocupando lugar no espaço, dando mostra de tamanho, volume, forma e de ponderação. O ser humano é a única coisa dentre todas as outras, assim como também, a única espécie dentre todas as demais, porque pensa, raciocina, e pondera. A expressão ‘conhece-te a ti mesmo’ é antiquíssima como prova dessa veracidade.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Professores

É bom pensar que há planejamento de aumento para os professores estaduais de São Paulo de até 73% (Setecidades, dia 15). Vem tarde, mas será que será concretizado, ou, ao entrar novo governo, em 2023, tudo será modificado? Agora a pergunta que não quer calar: e para quem já aposentou não haverá nenhum aumento? Só servem para ter descontados até 16% das suas aposentadorias? Uma infâmia. Acorda governador, não os considerem néscios. Em breve não haverá mais professores qualificados para dar aulas tanto em escolas do Estado quanto em colégios particulares.

Tânia Tavares

Capital



Resposta

Em resposta à carta do leitor João Carlos Melo (Poupatempo, dia 16), desde o início da pandemia, a Prodesp (Empresa de Tecnologia de São Paulo), que administra o Poupatempo, trabalha para ampliar a oferta de serviços digitais, para desburocratizar e facilitar o acesso aos cidadãos. Atualmente, os canais digitais do Poupatempo contam com cerca de 170 opções, que podem ser realizadas com autonomia e segurança, sem necessidade de deslocamento, 24 horas por dia. Nas unidades do programa, são priorizados os serviços que dependem da presença do cidadão para sua conclusão, como a primeira via do RG, mediante agendamento prévio pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento. O procedimento é necessário, mesmo antes da pandemia, para melhor organização e agilidade no atendimento à população. O Poupatempo atua diariamente no aperfeiçoamento de processos para garantir a prestação de serviços de qualidade. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com o ‘Fale Conosco’, disponível no site e app do programa.

Prodesp