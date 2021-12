Briga entre torcidas interrompe partida entre Paris FC e Lyon pela Copa da França

17/12/2021 | 19:54



Uma briga generalizada entre as torcidas interrompeu antes do início da etapa final a partida entre Paris FC e Lyon, pela Copa da França, nesta sexta-feira, que estava empatada por 1 a 1.

Segundo a imprensa francesa, torcedores do Lyon iniciaram as agressões, o que causou a reação da torcida local. Um sinalizador foi atirado nas arquibancadas, causando um incêndio, o que levou alguns torcedores a invadirem o gramado. Muitos outros foram embora do estádio.

Com a confusão, os atletas dos dois times foram para os vestiários na busca de segurança, na esperança de que tudo se normalizasse, mas isso não ocorreu.

Após 50 minutos, os clubes informaram em suas redes sociais o cancelamento do restante da partida, após uma pequena reunião de dirigentes das duas agremiações à beira do gramado.

Durante os 45 minutos de partida disputada, o Paris abriu o placar aos sete minutos, após bela jogada individual de Laura, que, após ser lançado, carregou a bola pela esquerda do campo e bateu por debaixo das pernas do goleiro Lopes.

O empate do Lyon veio só aos 44 minutos, com Moussa Dembélé, ao acertar uma bela finalização no ângulo para igualar o placar.