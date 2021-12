Internazionale e Lazio vencem na abertura da 18ª rodada do Campeonato Italiano

17/12/2021 | 18:49



Internazionale e Lazio não tiveram problemas para vencer, nesta sexta-feira, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Italiano, diante dos frágeis Salernitana e Genoa.

O time de Milão se manteve na liderança da competição, ao golear a lanterna Salernitana, fora de casa, por 5 a 0. A Inter soma 43 pontos, contra 39 do Milan, 37 da Atalanta e 36 do Napoli, que ainda vão atuar na rodada. Já a Salernitana perdeu pela 14ª vez, após 18 duelos, e permanece com apenas oito pontos.

Sob pressão da torcida local, Perisic, aos 11 minutos, abriu o placar com uma bela cabeçada, após escanteio cobrado pela direita. O gol acabou com o entusiasmo do time e da torcida da Salernitana, que viu Dumfries fazer 2 a 0, aos 33 minutos.

A etapa final foi mais fácil para a Inter. Alexis Sánchez, após troca de passes de todo o setor ofensivo, fez 3 a 0, aos sete minutos. Lautaro Martínez, em jogada parecida, aumento: 4 a 0, aos 33. Gagliardini, aos 43, completou a goleada.

Em Roma, a Lazio contou com belas atuações dos espanhóis Pedro e Luis Alberto e do brasileiro Felipe Anderson para bater o Genoa, por 3 a 1, e alcançar os 28 pontos, na oitava colocação. Já a equipe perdedora continua com apenas dez pontos, em 19º lugar.

Após duas tentativas frustradas, Pedro abriu o placar, aos 36 minutos do primeiro tempo, depois de receber assistência de Felipe Anderson. Os outros gols do time romano foram sair apenas na etapa final.

Acerbi, de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 30 minutos, ampliou para a Lazio e Zaccagni fez o terceiro, ao receber lindo lançamento de trivela de Luis Alberto.

O Genoa aproveitou a falta de atenção da Lazio na marcação para fazer o seu gol de honra, com Melegoni, aos 41 minutos.