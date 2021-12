Benitez anuncia saída do São Paulo: 'Espero que um dia possamos nos reencontrar'

17/12/2021 | 17:40



A passagem do meia Martín Benítez, 27 anos, pelo São Paulo chegou ao fim. O argentino fez um post em suas redes sociais, nesta sexta-feira, anunciando a saída do clube paulista.

"Gostaria de dizer o meu muito obrigado ao São Paulo por abrir as portas para mim e confiar no meu trabalho. Eu e minha família fomos muito bem recebidos na cidade e levaremos para sempre o clube em nossos corações. Gratidão por todos os momentos, foi uma experiência inesquecível, com um título muito marcante em minha vida!", disse o meio-campista.

"Agradeço a todos os jogadores, funcionários, comissão técnica, staff e principalmente aos torcedores! Espero que um dia possamos nos reencontrar", completou o atleta, que pertence ao Independiente, da Argentino, que aceitou emprestar o atleta para o São Paulo por R$ 1,6 milhão no início do ano. No entanto, não facilitou um novo empréstimo. O empresário do jogador, Adrian Castellanos, afirmou que o time paulista não teve condições financeiras para segurar o atleta.

O meia, um dos destaques do clube na conquista do Campeonato Paulista, sofreu com lesões durante a temporada. Foram 42 jogos com a camisa tricolor, quatro gols marcados e seis assistências.

Sem Benítez, o São Paulo está no mercado para buscar um substituto. Além de um armador, o clube tem como objetivo a contratação de um volante, um lateral-direito, e um atacante veloz, de beirada de campo.