Graciele Lacerda sai em defesa de Zezé Di Camargo após comentário polêmico sobre Zilu Godoi; entenda!

E as polêmicas não acabam! Com a liberação do documentário É o Amor: Família Camargo na Netflix, alguns internautas passaram a criticar Zezé Di Camargo por declarar que Zilu não teria contribuído para seu sucesso.

- Não foi ela que me fez (fazer sucesso), mas estava ao meu lado como mulher. Falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela? Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela como mulher de estar ao meu lado.

Com a polêmica instaurada, Graciele Lacerda saiu em defesa do marido nas redes sociais.

Primeiro, ele não falou que ela não teve a ver com suas vitórias. Ele falou que ela fez o que qualquer mulher faria ao lado de um homem construindo uma família. Ajudou no momento de dificuldade enquanto ele estava correndo atrás do seu sucesso. A vitória é um conjunto, não é só de um, são dos dois.

E continua:

Se não fosse o talento dele, a persistência, a voz, seu dom de compor, nada disso teria acontecido. E aí, onde todo mundo ia estar? E até hoje ele está ralando pra poder dar do bom e melhor pra todos. E eu o admiro por isso, porque poderia parar, mas quer deixar todos bem.

Em outra pergunta, um internauta quis saber porque ela não aparece em nenhuma foto no Instagram dos filhos do marido.

Eles ficam muito mais incomodados do que eu por não poder postar. É uma situação complicada. Se eles postam, além de deixar uma pessoa triste (isso é o que mais pesa), vão ser atacados por isso. Então, pra que?!

