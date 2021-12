Diadema inaugura nova UBS neste sábado

Da Redação



17/12/2021 | 15:40



No sábado, a população de Diadema vai ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde, no Eldorado. A unidade, que vai reunir em um único prédio todos os serviços da UBS Vila Paulina, atualmente dividido em três endereços no mesmo bairro, contará com 14 consultórios, salas de acolhimento, de procedimentos e medicação, para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), farmácia e consultório de saúde bucal, além de área administrativa e de apoio.

Foram investidos R$ 3,5 milhões para a construção e aquisição de equipamentos. Os recursos foram destinados pelo deputado federal Alexandre Leite (DEM). “A nova UBS Vila Paulina vai pôr fim aos problemas da atual unidade e vai garantir mais qualidade e um melhor atendimento a cerca de 15 mil diademenses. É uma grande conquista para a saúde pública do município”, informou Leite.



A inauguração da nova UBS Vila Paulina está confirmada neste sábado, dia 18, às 9h da manhã. O novo endereço é a Avenida Afrânio Peixoto, altura do número 643.