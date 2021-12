Amigos de Jennifer Garner criticam falas de Ben Affleck: É nojento

17/12/2021 | 15:10



Segundo o Page Six, amigos de Jennifer Garner estão criticando o ex-marido da estrela, Ben Affleck, pelos comentários a respeito do antigo casamento. Os dois se separaram em 2018 e têm três filhos juntos. Como você viu no ESTRELANDO, o ator revelou que começou a beber porque se sentia preso na relação e que, se não fosse o divórcio, ainda estaria bebendo.

Fontes próximas à atriz estão furiosas por Ben ter expressado publicamente suas frustrações e culpado o casamento pelo alcoolismo. Um membro da indústria, que conhece ambos os atores, comentou à Page Six:

É nojento [...] Jen foi a única que o ajudou quando ele fez coisas horríveis. Jen o apoiou porque o ama. Esta é a mãe de seus filhos.

Outra fonte disse à página:

Qualquer pessoa que conheça o comportamento do viciado sabe como esses comentários podem ser falsos para qualquer viciado, mas principalmente para Ben. É um dos primeiros princípios de AA (alcoólicos anônimos) não colocar a culpa em alguém por sua doença.

Os amigos da artista foram rápidos em apontar que ela nunca tinha falado coisas negativas a respeito do ator. Também foi dito que a atual namorada de Affleck, Jennifer Lopez, ficou decepcionada pelas falas do amado.

Uma fonte que conhece o artista disse em sua defesa:

Acho que as citações foram tiradas do contexto, se você realmente ouvir a entrevista, ele diz tudo em um contexto diferente.

Pessoas próximas à Garner afirmam que ela está melhor que nunca sem Affleck. Embora não tenha confirmado que está noiva do CEO da CaliBurger, John Miller, ela foi vista usando um anel cintilante em novembro.