Parceria de Dulce Maria com Marília Mendonça ganha clipe

17/12/2021 | 14:10



Um verdadeira encontro de musas! Na última quinta-feira, dia 16, Dulce Maria lançou o tão aguardado single com Marília Mendonça, gravado pouco tempo antes da trágica morte da sertaneja, no dia 5 de novembro. Além de disponibilizar a faixa intitulada Amigos Con Derechos, de quebra, a ex-RBD lançou o clipe, que intercala imagens das duas artistas cantando no estúdio.

Na canção, Marília soltou a voz pela primeira vez em outro idioma, no caso, o espanhol. Colaborar com Dulce também foi uma grande realização para a cantora brasileira, que sempre foi fã do RBD.

- A escolha dessa música foi pensando no empoderamento da Marília. Acredito que o que cantamos em Amigos Con Derechos faz parte da essência de tudo o que ela escrevia, na valorização da mulher, em merecermos mais, não aceitarmos ser o plano B e entendermos a nossa grandeza, disse a estrela mexicana em um comunicado oficial.