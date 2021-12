Vulnerabilidade atual de bancos é pequena, diz secretária do Tesouro dos EUA

17/12/2021 | 13:51



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira, 17, que a vulnerabilidade atual dos bancos do país "é pequena". Durante reunião virtual do Conselho de Monitoramento da Estabilidade Financeira (FSOC, na sigla em inglês), a autoridade comentou alguns trabalhos em andamento em sua pasta e colaborações com outros órgãos.

Yellen disse que há um trabalho em andamento nos EUA para reforçar o mercado de Treasuries. Segundo ela, o episódio nesse mercado de março de 2020 ainda está sob análise das autoridades e houve desde então um reforço no monitoramento.

Na ocasião, houve forte pressão e volatilidade no mercado de Treasuries, em meio ao choque da pandemia da covid-19, o que levou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a se comprometer a comprar ao menos US$ 500 bilhões em Treasuries para estabilizar os mercados.

A secretária do Tesouro também comentou que riscos financeiros relacionados ao clima estão no radar das autoridades. Disse ainda que são avaliadas as chamadas "stablecoins" e outros instrumentos similares.