Privatização da Eletrobras vai ocorrer no 2º trimestre de 2022, diz ministro

17/12/2021 | 13:43



A privatização da Eletrobras vai ocorrer no segundo trimestre de 2022, afirmou nesta sexta-feira, 17, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, minimizando o atraso da avaliação da capitalização da empresa pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que deveria ter julgado a matéria esta semana.

Para não atrasar o processo, o TCU permitiu que o governo prosseguisse com os preparativos da venda enquanto avalia o assunto, mas especialistas do setor temem que não haja tempo hábil para a venda da maior empresa de energia do País.

"A decisão do TCU faz parte do processo, mas acredito que vamos cumprir o cronograma", disse Albuquerque durante coletiva do segundo leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Atapu e Sépia.