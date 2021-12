Kate Middleton veste cardigã parecido com o de Princesa Diana

17/12/2021 | 13:11



De acordo com o Daily Mail, Kate Middleton pareceu homenagear a falecida sogra, Princesa Diana, com sua escolha de roupa para o concerto de natal. A Duquesa de Cambridge, de 39 anos de idade, exibia um cardigã vermelho festivo com colarinho branco de um mil e 350 libras da Miu Miu. As novas imagens foram divulgadas antes do Royal Carols - Together At Christmas, show da Abadia de Westminster que será transmitido na véspera de Natal, na ITV.

Com a cor vibrante e bordados em preto e branco, o visual era semelhante ao suéter de ovelha usado pela Princesa de Gales para comparecer a vários eventos na década de 1980. A malha, com fileiras de ovelhas brancas e uma única ovelha negra em um fundo vermelho, era criação de Joanna Osborne e Sally Muir da marca Warm and Wonderful.

Muitos acreditaram que o infame suéter de ovelha negra insinuou os sentimentos da Lady Di de ser uma estranha na família real. A peça chamou atenção novamente graças à quarta temporada de The Crown, que se concentrava no romance entre o príncipe Charles, interpretado por Josh O?Connor, e Diana, interpretada por Emma Corrin.

Para acompanhar a roupa, Kate ostentou o cabelo ondulado e optou por uma maquiagem natural. A duquesa parecia encantada quando sentou nos bancos da famosa abadia onde se casou com o Príncipe William, em 2011.