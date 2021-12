Artigo: 10 dicas para arrumar a mala perfeita

Opinião

17/12/2021 | 12:55



*Por Daniely de Oliveira

Viajar requer todo um planejamento: data, lugar, orçamento, tipo de locomoção, bagagem. Existem dois tipos de pessoas: as que adoram arrumar a mala e as que detestam. Não faz diferença o seu lado, o importante é não ultrapassar o limite de peso (10 kg se for bagagem de mão, e 23 kg se for despachada) sem deixar nada para trás. Veja aqui 10 dicas para não errar.

Dicas para arrumar a mala perfeita

1. Mala certa

Para cada ocasião, um é necessário um modelo mais adequado. Para viagem a trabalho, por exemplo, opções menores são mais adequadas. Para mochilão, o ideal são as com material que não retém água. Escolha a que melhor se adapte à necessidade.

2. Clima

Verifique as condições climáticas do local que você irá visitar e, novamente, o intuito da viagem. Lembre-se de que previsão não é precisão!

3. Separação dos itens

Separe tudo que pretende levar antes de colocar na mala. Faça uma programação diária que esteja em sintonia com o roteiro e veja as peças que melhor se encaixam para aquele dia. Com tudo na vista, você consegue ter uma noção do que está a mais e o que está faltando (lembrando que roupa íntima nunca é demais).

4. Escolha das roupas

Tecidos que não amassam são sempre prioridade. Em seguida, escolha cores neutras, assim você consegue fazer mais combinações com menos peças.

5. Organização

Coloque as peças enroladas na mala para otimizar o espaço e, por incrível que pareça, não amassar as roupas. Colocar as meias dentro dos sapatos é uma forma de ganhar espaço e manter a bagagem organizada.

6. Calçados

6. Atenção aos calçados! Eles costumam pesar mais e ocupar mais espaço. Seja cuidadoso na hora da escolha e procure ir com o maior e mais pesado nos pés. Assim, a mala fica com um pouco mais de folga.

7. Higiene

Leve apenas o necessário e, se possível, em embalagens menores ou que estejam no fim, de modo que você não precise trazê-las de volta. Em farmácias e lojas você encontra kits com frascos para viagem – cuidado na hora de embalar. Use sacolas plásticas para, em caso de vazamento, não molhar os demais itens da bagagem.

8. Espaço

Deixe um espaço sobrando na mala. Viajar com o peso no limite é arriscado. A bagagem da volta sempre parece mais difícil de organizar do que a da ida. Além disso, você irá passear e pode se interessar por outras coisas, além de trazer lembrancinhas para os amigos e familiares.

9. Mala extra

Leve uma mala pequena e dobrável dentro da mala maior se seu objetivo for fazer compras. Se você sabe que precisará de mais lugar para acomodar suas coisas, não perca tempo nem gaste dinheiro desnecessariamente comprando uma nova bagagem.

10. Itens proibidos

Cuidado com os itens proibidos. Ninguém quer confusão no aeroporto. Confira os limites de líquidos e embalagens que podem ser transportadas nas malas de mão e os itens que não podem ser levados nas despachadas.

Agora que você já sabe como arrumar a mala, já escolheu o próximo destino?

*Daniely de Oliveira é gerente de comunicação da ViajaNet, agência de viagens on-line.