Ferramentas de negociação vitais para todo investidor do Forex

Da Redação

Do 33Giga



17/12/2021 | 12:55



A vida de um negociante do Forex é cercada de acontecimentos imprevisíveis. Não tem como saber quando um banqueiro de uma matriz fala algo que vai gerar movimento no mercado. Em razão disto, vem a necessidade de ter um grupo de ferramentas para negociar no Forex.

Antes de tudo, não coloque sua mente nas ferramentas de negociação do Forex pensando que elas são apenas técnicas. Ao invés disto, pense na soma dos componentes que dão suporte para um negociante Forex. Como por exemplo, manter um caderno de negociação sobre o Forex. Pode parecer um clichê, mas é de muita utilidade.

Um negociante de Forex acaba obtendo mais conhecimento fazendo dessa maneira.

Isto é somente um exemplo de ferramentas apropriadas para negociar no Forex que são ignoradas pelos comerciantes de hoje em dia.

Como esse tema é muito amplo, segue o que iremos abordar através desse artigo:

Plataforma de Forex

Como escolher a melhor plataforma Forex

Ferramentas de negociação Forex que tem com as configurações padrão

Qual é o melhor software de negociação do Forex

Vantagens e desvantagens de utilizar um

Gráfico do Forex

Estilos de gráficos e o que fazer com os mesmos

A importância de manter anotações sobre o Forex

Negociação da função como parte de um diário sobre negociação no Forex

Entende as estratégias das velas e castiçais do Forex e seus benefícios em contra partida a padrões tradicionais de avaliação técnica

Por que continuar tendo contato com websites sobre o Forex é algo obrigatória para o sucesso nos negócios

Registro do capital Forex ao utilizar uma conta de simulação.

Mais que tudo, este artigo é para abordar quais são as ferramentas que ajudarão os negociantes do Forex a obter sucesso. E como tira proveito delas. A parte divertida é que boa parte dessas ferramentas de negócios do Forex que mencionamos até agora são tidas como garantidas. Os negociantes riem quando leem sobre uma conta de simulação.

Por que alguém necessitaria de uma conta de simulação? Vamos ir direto para uma conta de verdade!

Então, é fazendo dessa forma que muitos perdem uma conta de verdade. Agora eu ganhei sua atenção?

A plataforma do Forex como parte de umas das ferramentas mais importantes a negociação

Uma das coisas primordiais que deve ser checada antes de negociar com um corretor é a plataforma em que a negociação será feita. É similarmente muito importante para os negociantes experientes e os novos no Forex. Quando tomar a decisão de abrir uma conta através de um corretor, a plataforma Forex é crítica. Exemplificando: boa parte das corretoras do ramo do varejo, se não for praticamente todas elas disponibilizam a plataforma MetaTrader 4. Ou uma versão dela mais atualizada: O MetaTrader 5 ou MT5. Mesmo as versões sendo parecidas em várias coisas, algumas limitações fundamentais existem.

Como no caso, a plataforma MT5 não permite que haja cobertura. Como ferramenta de negociação importante para todo investidor do Forex, a cobertura é participante da administração do capital. Ela auxilia os negociantes do Forex a gerenciar em períodos mais complicados, ou para saber como agir quando os mercados então indo na direção oposta em que você está. Porém a cobertura também trabalha no momento em que estamos negociando uma estratégia de comércio no Forex com vários prazos de tempo. Um longo período com cinco minutos, pequeno no horário e assim continuamente.

Ainda assim, em alguns locais ao redor do mundo a regulamentação é difícil. Tal como nos Estados Unidos, a cobertura da mesma conta para negócios não é possível. Além do mais, os negociantes necessitam utilizar uma regra nomeada de FIFO. Ela quer dizer o primeiro de fora, e o MT5 possui isso adicionado. Enquanto que o MT4, não tem.

A negociação de Forex que for realizada com as plataformas MetaTrader 4 e 5 evitará que você tenha que fazer negociações com outros corretores. Já que o MT4 possibilita importar os perfis, avaliação e assim continuadamente. Além do mais, os negociantes já tem conhecimento de todas as ferramentas de negócios que o disponibiliza. Vale ressaltar que não só pares de moedas podem ser negociados com MT4, mas também commodities, indicies e contratos futuros. Por exemplo, o contrato SP500 futuro pode ser negociado com a FxPro em sua plataforma MT4.

Porém, alguns corretores, preferem decidir por realizar os investimentos em uma plataforma de negociação anexada, que são ferramentas muito importantes para um negociante FX. E isso oferece alguns benefícios em relação as plataformas que são licenciadas:

Retenção de clientes facilitada

Implementação mais fácil dos indicadores customizados

Software de negociação do Forex personalizado

Condições exclusivas do mercado

Pelo lado ruim, edificar e manter uma plataforma customizada demanda altos custos financeiros.

E assim, os corretores sacrificam sua renda de prazo pequeno sobre o investimento de longo prazo. As situações em que o capital não é um empecilho, pode ser a melhor saída para um negociante do Forex.

Técnica e ferramentas essenciais de negociação para o Forex

A negociação ocorre somente depois de um processo técnico e fundamental. Quando os dois se perfilam na mesma direção, o operador de Forex normalmente etá correto.

A avaliação fundamental termina com o motivo que faz com que o mercado se movimente. E também uma avaliação técnica com a direção.

Quando se faz um combinação entre os dois, o negociador do Forex se torna próximo dos elementos do valor e período que criam o comércio perfeito.

Forex técnico e ferramentas para negociação

Qualquer coisa que você possa imaginar de um ponto de vista técnico se encaixa nessa categoria. A seguir, as partes de qualquer plataforma Forex:

Faixas de tendência

Prazos

Formas ou gráficos

Indicadores da tendência

Osciladores

Ferramentas de Fibonacci

Retracement

Expansão

Fusos horários

Fãs

Arcos

Ferramentas Gann

Linha ou faixa

Ventilador

Grid

Andrews Pitchfork

Qualquer avaliação técnica necessita de ferramentas vitais de negociação do Forex para auxiliar a realização de uma previsão. Sendo mais exato, para contribuir com uma analise dos preços anteriormente registrados. E para prevenir os que acontecerão no futuro.

Ferramentas fundamentais para a negociação no Forex

Mesmo que um pouco confuso, o negociante do Forex tem acessibilidade a ferramentas fundamentais de negócios no Forex. Um caso exemplar é o calendário econômico.

Porque ficar atento ao calendário econômico

Uma ferramenta excelente de negócios, conserva uma abordagem feita com disciplina para negociação. Isso mesmo!

Como exemplo, pense que a semana do BCE (Banco Central Europeu) está vindo e já é na segunda feira. É possível que desejamos fazer compras e vendas do euro de maneira intensa. Porém a questão é que o euro não vai se movimentar até que a conferência de imprensa do BCE esteja em atividade.

Dessa forma o calendário econômico economiza capital ao evitar o excesso de transações. Também deixa o negociador a par das informações sobre novidades para o futuro que vão influenciar a indústria.

No entanto, algumas vezes o negociante do Forex observa o mercado em um movimento, que a principio não aparenta ter motivo. Então como agir sobre isso? Onde ir para entender se é apenas um dedo grande? Ou algo realmente incrível acontecendo?

Volte para o Twitter

Você acreditando ou não, há um grupo grande da área financeira no Twitter. Essa comunidade é nomeada de “FinTwitt knows everything”.

Já que todas as pessoas enviam um tweet quando algo ocorre em qualquer local do globo, o Twitter é uma ferramenta proveitosa para o negociante do Forex compreender os acontecimentos.

Software de negociação do Forex para ajudar os investidores do Forex

Quando falamos sobre as transações comerciais do século XXI estamos falando primeiramente de velocidade, e em segundo de capital.

Empresas de grande porte com amplos recursos lutam por um número equilibrado de negociantes do ramo de varejo do Forex. Mesmo que o número de negociantes do ramo do varejo que vem para o mercado de câmbio continue aumentando, muitos desistem logo.

As Estatísticas nesse caso não contribuem. Boa parte dos negociantes do ramo de varejo perde seu primeiro depósito em razão da falta de experiência, confiabilidade, dinheiro e assim continuamente. Então eles abandonam os negócios.

Aqueles que tomam a decisão de tentar mais uma vez correm atrás de um auxilio. Há muitas empresas disponibilizando software como uma ferramenta de negociação para o Forex.

Alguns são oferecidos gratuitamente. Mas outros são pagos, e requer uma boa quantia de dinheiro. Se é valido ou não é, essa é outra questão. O relevante é que muitos comerciantes se sentem mais confortáveis utilizando software de negociação do Forex de uma empresa de confiança.

Porque algumas vezes o software vem acompanhado de uma estratégia de negociação do Forex que já vem inclusa, um negociante do Forex tem a tendência de investir um capital nisto pelo menos uma vez ao decorrer de carreira de negócios.

Marcas como o Ninja Trader, eSignal, ProfitSource, MetaStock, mudaram muito rapidamente no mercado de Forex. Porem é necessário ter conhecimento a cerca das reduções do uso de desses softwares.

Como um exemplo, todas esses locais disponibilizam muito pouco ou até mesmo nada de forma gratuita. E quando oferecem algo gratuito, se trata de um conteúdo muito básico

Quer ter acesso a um número maior de mercados, é preciso assinar.

Você precisa de mais informações? Que tal contratar um serviço por assinatura?

Além do mais, na maioria das vezes existe uma versão mais aprimorada do software de programação. Dessa forma o negociante torna-se escravo nesse universo. E uma lucro certo para a empresa dona do programa.

O benefício é que os negociantes utilizam métodos que foram comprovados. E obedecendo as regras encontram negócios positivos muito rápido. No caso se a situação do mercado não for alterada durante esse período de tempo.

A importância de negociar primeiro através de uma conta de simulação

Nunca desvalorize a importância que começar utilizando uma conta de simulação possui. Todo negociante do ramo de varejo tem essa ciência. Porém não são muitos que realmente seguem esta orientação que é básica, na prática muito poucos seguem este conselho simples.

Como ficar familiarizado com o mercado de câmbio, sem experimentá-lo anteriormente? E isso vale tanto para profissionais experientes, quanto para os novatos no Forex.

Para aqueles que acabaram de se iniciar no mercado, a negociação por um período com uma conta de simulação ajuda a adquirir conhecimento sobre as ferramentas de negócios do Forex para investidores que estão a disposição. Além do mais, eles se acostumam com a oferta do corretor de Forex. Nos dias atuais, o mercado não é unicamente sobre os pares de moeda. As corretores ampliam seus serviços para outros tipos de mercados.

Graças aos CFD’s (Contracts for Difference), os negociantes agora têm a chance de acessar a mercados como ouro, prata, petróleo, ações e níveis individuais e também títulos. O que é mais relevante: tudo em um só lugar.

Através de uma conta de simulação, um negociante do ramo de varejo aprende tudo sobre os produtos que estão sendo ofertado:

Spreads

Comissões

Margem necessária

Tamanho mínimo de negociação

Munido com a informação, os negociantes tornam a operação mais fácil para quando tiverem uma conta já em atividade.

A principal parte negativa de utiliza uma conta de demonstração é que ela não pode responder o ambiente ao vivo. Neste caso as emoções.

Não há ferramentas de negociação do Forex para gerenciar a montanha-russa emocional. Somente talvez se a administração do capital for trabalhada da forma certa.

Ainda sim, em uma conta de simulação há sempre o sentimento de que as coisas não são reais. Um prejuízo não está acontecendo na realidade, ao mesmo tempo que uma negociação de êxito não gere nenhuma forma de emoção. Por essa razão, os negociantes evitam a conta.

Mas mesmo tudo isso sendo verdade, a parte do quanto você aprende continua valendo. A melhor forma de aprender a utilizar todas as ferramentas de negociação do Forex que são oferecidas, é negociar por um período determinado em uma conta de simulação.

O back-test manual, uma estratégia de negociação para o Forex

Algumas vezes, um investidor do Forex precisar realizar as coisas por si mesmo. Nos dias atuais, o computador faz boa parte das coisas.

Entretanto algumas coisas precisam ser colocadas nas mesmas condições de antes. Como um exemplo, experimentar uma estratégia de negociação Forex. De forma manual! Mas por qual razão?

Uma das ferramentas de negociação Forex muito utilizada hoje em dia é a negociação feita de maneira automatizada. Cerca de oitenta porcento das operações acontecem dessa forma. Sendo assim, todas as plataformas de negociação disponibilizam a chance de automatizar uma estratégia. Tudo que um negociante do Forex precisa ter é uma ideia. Depois ele desenvolve a estratégia.

De forma atual, ele vai seguir um programa de gerenciamento do capital. Com taxas firmes de risco-recompensa e tudo mais. Por fim, a plataforma de negociação experimenta de forma automática a estratégia. Isso tudo ocorre em questões de minutos. Para um negociante de Forex, os resultados são tudo. Entretanto, o risco é que ele não terá todos os dados informativos. Ao realizar o backtesting de uma estratégia automatizada e planejar negociá-la de forma manual, quase sempre existe uma questão de execução. Isso quer dizer, a negociação humana não pode se associar a mecânica.

Além do mais, ir pela entrada de modo manual por um tempo no passado dá soluções para problemas que não foram previstos. Como o mercado está sempre se alterando, os negociantes aperfeiçoam suas melhores ferramentas de negociação FX de maneira contínua. Quer uma forma melhor de realizar isto, do que seguir manualmente as entradas e saídas e fazer anotações para desenvolver uma estratégia?

A beleza da negociação de papel: Como auxilia um investidor do Forex

Um negócio realizado no papel é a melhor coisa. Uma das ferramentas de negociação Forex que não dão o devido valor é o quanto um negócio feito através do papel é seguro.

Algumas vezes a confiança é exatamente o que um investidor do Forex tem necessidade. O comércio através dos papéis é como manter um diário de Forex para posições imaginárias.

É dessa maneira que os negociantes edificam e investigam o programa de gerenciamento de capital que mais seja adequado à estratégia. Como por exemplo, muitos negociantes correm o risco de perder uma certa quantia de porcentagem para qualquer outra negociação.

O padrão normalmente é de um porcento por cada operação. Com esse perigo, até mesmo um prejuízo grande, como mais de setenta negócios ao mesmo tempo, não derruba a conta de negociação.

Na realidade, reduz apenas para a metade. Entretanto, os negociantes com experiência terão complicações para atingir esse “desempenho”. Por essa razão, eles podem desejar ampliar o risco. Mas como saber qual porcentagem trabalha de forma mais adequada se não experimentar todos os tipos de fundos antes? Os Websites sobre Forex também contribuem. Algumas vezes certas estratégias e ferramentas de negócios Forex simples que dão a impressão de que todos vão obter lucros.

Mas a realidade é que o negociante do Forex precisar entender que ótimos resultados não vem tão facilmente. É muito provável que o motivo pela qual a estratégia não funcionará seja fácil para achar.

O exemplo mais apropriado vem da utilização de indicadores que são pintados novamente. A repintura quer dizer que os níveis de antes serão mudados com base nos que virão no futuros. Por exemplo um indicador que realiza repinturas é o ZigZag, um erro muito grande é utilizar o ZigZag colocando o stop-loss nas altas ou baixas com uma concepção de que essas baixas ou altas estão no lugar. Porque quando ele repinta, altera os níveis a todo o momento. Com outras palavras, ele aponta apenas situações passageiras. Quando o mercado se altera, os resultados também é alterado.

A vantagem de trabalhar com o período mensal: Utilize períodos longos no Forex

Em último lugar, mas não menos importante, os grandes prazos eles separam o barulho. Várias vezes, durante o lace, alguns banqueiros da matriz mencionam algo, os políticos falam outra coisa e as viagens do mercado acabam indo para prazos menores. Entretanto, continuar com o foco nos prazos mais elevados mantém o investidor do Forex com disciplina. O plano mensal é a melhor opção como costumam falar. Os castiçais do Forex nos calendários maiores reforçam um ponto de vista. O que aparenta ser um desastre nos prazos menores, pode ser somente um recuo no gráfico.

Os padrões de castiçais japoneses são ferramentas muito eficaz de negociação no Forex para ser utilizadas nos prazos mais importantes. Observe por exemplo um martelo. Para um padrão de reversão, custa somente um castiçal para mudar os preços. Entretanto na boa parte das vezes, os bears (ursos) não desistirão dessa luta tão facilmente. Assim como quando a vela mensal se conclui, no mês seguinte o mercado tentará romper com o mínimo do martelo. É normal que o valor na vela que vai em direção a formação do martelo pegue entre cinquenta por cento e 61,8% do desempenho geral do martelo.

Porém se a estratégia de negociação do Forex inteligente vem de um grande período de tempo como este caso, o recuo aparenta ser um desastre no gráfico de hora em hora. Entretanto é somente uma chance para adquirir o recuo baseado no padrão de período de mês em mês.

Os investidores amam padrões de castiçais japoneses. Em especial os prazos mais elevados. O motivo disto ocorrer é que eles levam pouquíssimo tempo para se criar. Se comparamos com os padrões tradicionais (exemplificando: cabeça e ombros, cunhas, triângulos), os padrões dos castiçais japoneses precisaram de uma, duas ou até mesmo três velas. É isto!

Dessa forma, as velas de Forex que fazem parte desta categoria são ótimas ferramentas para fazer negócios no Forex , pois elas fazem com que os negociantes se mantenham no lado correto do mercado.

Conclusão

Todo negociante que atua no Forex possui sua própria maneira de ficar perto do mercado. Alguns tem mais confiança, normalmente logo após depositar sua atenção por “horas na tela” a observar o mercado. Eles adquiriram experiência e, assim tem confiança em sua estratégia. Eles personalizaram as ferramentas de negócios do Forex de uma tal maneira que não deixam nada por conta da casualidade. Outros negociantes, especialmente os que estão começando buscam uma espécie de Santo Graal, mas isso não existe.

Ao invés disto, uma combinação perfeita de ferramentas para negociar no Forex pode gerar resultados. Como as situações não são idênticas para todos os investidores, as ferramentas distinguem o investidor do Forex em relação o comerciante de Forex. Em síntese, as ferramentas para realizar negociações no Forex são diferenciáveis. Algumas são técnicas ou fundamentais, e outras se combinam em sessões que já falamos neste presente artigo. Entretanto isto não é tudo. Existem muitas outras ferramentas e com muitas concepções.

Por exemplo, vamos conversar um pouco sobre o tempo. Nos negócios, o tempo está relacionado a disponibilidade para pode realizar operações comerciais. Podemos personalizar isto? Sim, não só podemos, como realizamos. Mas o tempo também pertence a estratégias de negociação. Geralmente, ao acordar sobre o valor e o período, o negócio que resulta disto é muito mais importante.

Se tratando de um investidor do Forex, tudo que abordamos neste artigo é te extrema relevância. Em um certo período de sua carreira, esses aspectos abordados tiveram uma função muito importante na evolução do investidor. Tudo isso para que no momento em que o investidor decidir pelas ferramentas para fazer negócios no Forex, ele realize escolhas que se encaixam no seu formato de negócios. É assim que uma negociação de verdade se inicia.