Como aumentar o limite do cartão de crédito com o Open Banking

A quarta e última fase do sistema open banking entrou no ar nesta semana e vai permitir o compartilhamento de dados relacionados a produtos financeiros como investimentos, dólar, seguros e previdência Isso promete ser uma revolução do ponto de vista de melhores oportunidades e experiências para consumidores.

Mas mesmo antes da nova etapa do sistema open banking, o sistema de compartilhamento de dados do Banco Central já traz uma série de facilidades à população – uma delas é a possibilidade de usar a tecnologia para aumentar o limite do cartão de crédito a apenas alguns cliques.

Todo o processo é bem simples e funciona da seguinte forma: caso você seja cliente de uma instituição bancária há muitos anos e tenha um bom histórico de pagamento, pode facilmente autorizar que uma outra instituição do seu interesse tenha acesso a esses dados para poder te fornecer um limite alto baseado nas boas informações disponíveis sobre você no sistema.

Além disso, a sua antiga instituição poderá tentar cobrir a proposta do novo banco e lhe fornecer ainda mais benefícios.

“A Zippi já utiliza o open banking no processo de solicitação do cartão e também para ajudar no aumento de limite”, explica Andrea Avedissian, brand manager da fintech que oferece o cartão de crédito semanal para autônomos. “Dessa forma, a gente consegue ter acesso às suas movimentações bancárias e consegue entender melhor a sua renda e as suas despesas.”

Andrea Avedissian recorda ainda que vale ter em mente que o sistema open banking é seguro, desmistificando uma das principais dúvidas da população. “Isso tudo ocorre em um ambiente totalmente seguro com supervisão do Banco Central, que é o órgão regulador de todo o sistema. Outra dúvida comum é se os nossos dados pessoais ficarão públicos ou não. E a resposta é não. Seus dados podem ser consultados apenas por instituições financeiras participantes do open banking e autorizadas pelo BC a ter acesso a eles”, explica.

Ao aceitar participar do sistema open banking, o cidadão de maior liberdade e autonomia com menos burocracia na hora de solicitar um serviço financeiro, como um empréstimo ou aumento de limite.

A facilitação ao crédito ocorre devido a criação de um ambiente mais competitivo que garante custos e juros menores para os participantes. Há ainda a vantagem para quem normalmente não consegue comprovar renda. “Como o sistema permite a consulta dos dados já compartilhados, é tudo muito rápido e há ainda uma análise criteriosa que auxilia o processo de liberação de crédito”, finaliza a especialista.