Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/12/2021 | 12:06



Atualizada às 12h41

A PM (Polícia Militar) do Grande ABC recebeu, na manhã desta sexta-feira (17), 143 soldados recém-formados que foram distribuídos entre os batalhões nas sete cidades. Os agentes vão reforçar os efetivos e, a partir de amanhã, já estão à disposição para integrar trabalhos e ações efetivas do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), que responde pela região. Em todo o Estado, são 2.062 novos profissionais nas ruas.

Na formatura dos soldados, o comandante do CPA/M-6, Coronel Gilson Hélio, ressaltou que os policiais serão um grande reforço de segurança nas ruas, principalmente agora, que iniciarão na época de fim de ano. "A Polícia Militar sempre se manteve e manterá firma na atuação. É um ganho importante para toda a região", comentou.

Hélio ainda lembrou que todo o processo de formação dos soldados demorou cerca de dois anos, desde o período de inscrição, seleção, concurso até a etapa do aprendizado. "Mais de 150 mil pessoas se inscreveram no concurso", completou.







Fotos: André Henriques/ DGABC

REFORÇO - Em agosto deste ano, o CPA/ M6 realizou a recepção e formatura de outros 36 novos Sargentos da Polícia Militar. Os profissionais foram promovidos à graduação de 3° Sargento PM, depois de um ano e quatro meses de formação no Curso Superior de Tecnólogo em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública e atualmente já desempenham a missão interna de Supervisão, Fiscalização e Gerenciamento das ações policiais de Proteção à vida e no Combate à criminalidade, atuando no dia a dia do Policiamento Ostensivo.