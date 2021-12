Wanessa Camargo fala como foi expor publicamente a síndrome do pânico que anda enfrentando

17/12/2021 | 12:11



Como você viu, foi divulgado pela Netflix um documentário chamado É o Amor - Família Camargo onde Zezé Di Camargo abre todo o seu íntimo familiar para falar da carreira, seus filhos, música e até cita um pouquinho da briga que anda tendo com Luciano Camargo.

Além disso, quem ganha bastante protagonismo na produção é a filha do cantor, Wanessa Camargo, que aparece em diversos momentos falando sobre a carreira do pai e também sobre a sua. Além de, é claro, ter citado também os problemas de saúde e emocionais que anda convivendo.

Para quem não assistiu, apareceu em É o Amor - Família Camargo um trecho de um momento em que a cantora teve uma grande crise de pânico com ansiedade e ela contou em suas redes sociais como foi expor publicamente este momento, e aproveitou para agradecer os seus fãs por todo o apoio.

Há pouco mais de uma semana era lançada nossa série e eu me mostrei completamente para vocês. Lidar com o pânico me mostrou que ouvir pessoas que passam pelo mesmo pode ajudar muito, por isso, eu decidi que não esconderia nem isso de vocês - para que juntos pudéssemos nos ajudar! Obrigada pelo acolhimento e pelas palavras! Eu estou em um lugar bem melhor agora desde que filmei a série, mas falarei sempre sobre a importância da saúde mental! Sigamos juntos.