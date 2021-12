Ana Maria Braga recebe flores de convidado e fica surpresa com homenagem: Você é uma inspiração

17/12/2021 | 12:11



Ana Maria Braga recebeu uma surpresa e tanto no Mais Você da manhã desta sexta-feira, dia 17. Isso porque um de seus convidados, o jornalista Marcelo Cosme, decidiu quebrar o protocolo e presentear a apresentadora como retribuição ao convite de participar do programa matinal.

Logo nos primeiros momentos do programa, Ana Maria anunciou que conversaria com o apresentador do programa GloboNews em Pauta, convidando Marcelo para entrar. O jornalista apareceu segurando um belo buquê de flores, oferecendo-o à cozinheira e elogiando sua trajetória na televisão:

- Quando a gente recebe um convite, tem que no mínimo retribuir. É um presente pela gentileza de me convidar para vir aqui. É um sonho estar aqui, estou muito feliz. É um dos dias mais felizes da minha vida. E você, para quem faz televisão é uma inspiração. Você já foi atropelada ao vivo, já caiu, o cachorro já fez xixi, a cadeira já quebrou e você continua no ar. Você nos ensina muito.

Sem jeito, Ana chega a fazer um carinho no convidado antes de entregar as flores para a produção e revelar que Cosme estava ali para falar de um livro no qual fala sobre a descoberta e aceitação de sua sexualidade:

- Além de apresentador e jornalista, ele é escritor. Ele tá aqui pra falar desse livro que estimula nossa sociedade a discutir.

Fofo, não é mesmo?