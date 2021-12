Marcella Fogaça compartilha fotos do casamento com Joaquim Lopes

17/12/2021 | 12:11



Marcella Fogaça compartilhou no Instagram fotos inéditas do casamento com Joaquim Lopes, na última quinta-feira, dia 16. Pais das gêmeas Sophia e Pietra, de oito meses de vida, o discreto casal formalizou a união no final de outubro. Contudo, até então só tinha mostrado um único registro da cerimônia e nenhum da festa.

Nas imagens, os noivos posam atrás bolo com as bebês no colo. A linda família aparece sorridente e em clima de comemoração. Para completar a postagem, a artista fez um longo e romântico texto:

#TBT casório com fotos inéditas, estrelando os amores das nossas vidas. Sabe Joca... eu olho pra essas fotos e sou catapultada pra daqui 25 anos. Nós, comemorando bodas de prata, nossas meninas já adultas e donas de si... Construir uma família é ter em mente o projeto todo, mas ir colocando um tijolinho todo dia e estar sempre abertos a mudanças na planta original. Afinal a construção tem que ter a base firme, mas ser fluida e flexível para sobreviver ao tempo e às tempestades. Internas e externas. E esse foco nós temos. E muito. Eu já me sentia casada com você desde o dia que eu disse sim pro seu pedido, com poucos meses de namoro, porque desde o primeiro dia, a gente já sabia que... né? Mas confesso que nesse dia aí, dizer SIM no papel, foi mais um pilar pra essa história linda que a gente cuida com tanto amor e dedicação. Porque SIM. É preciso dedicação, inclusive pra manter acesa a magia. E é um prazer imenso, me dedicar à nós.Eu amo você imensamente. Eu amo nossa família infinitamente. De todos os ângulos, formas, jeitos e arquiteturas. Um brinde à ser real, meu amor. Um brinde à nós. #casamento #familiafogaçalopes