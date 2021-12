Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre afastamento de Silvio Santos do SBT: - O Silvio não volta mais

17/12/2021 | 11:10



Carlos Alberto de Nóbrega certamente deixou os fãs de Silvio Santos assustados ao dar uma entrevista para o Planeta Podcast recentemente. Isso porque, durante o bate-papo, o humorista expressou suas opiniões sobre o futuro do SBT, afirmando que o patriarca da família Abravanel não deve retornar à emissora.

Ao longo da conversa, o apresentador falou sobre sua preocupação para com o futuro do programa A Praça é Nossa, ressaltando que este é o único programa humorístico da TV Aberta e afirmando que os atores mais novos não estão empenhados em fazer a atração acontecer. Na sequência, ele ainda afirma que o humorístico depende de si para acontecer - e falou sobre uma possível ausência de Silvio Santos no futuro da emissora.

- No dia em que não tiver mais Carlos Alberto, não tem mais A Praça é Nossa. Porque A Praça é minha, eu tenho os direitos dela patenteados. Os personagens são deles, mas o formato é meu. Era do meu pai, e eu que registrei. Ano que vem, acaba o meu contrato. Eu não sei o que eles vão falar, eu não sei se o Silvio [Santos] vai estar vivo. O Silvio não volta mais para trabalhar, né. A gente já acha que ele realmente não volta, e não volta mesmo. E eu? Como é que eu fico?

Eita! Será que Silvio Santos realmente está perto de se aposentar?