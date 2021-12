Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez revelam sexo dos gêmeos

17/12/2021 | 11:10



Após o anúncio de que estão esperando gêmeos, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez foram ao Instagram compartilhar um vídeo fofíssimo na última quinta-feira, dia 16. Nele, o casal reúne a família em um momento emocionante para revelar o sexo dos bebês que estão a caminho.

Com a decoração de Natal ao fundo, os outros filhos do casal estouraram balões com as cores azul e rosa, representando cada um dos bebês. No vídeo filmado pela mãe, as crianças aparecem sorridentes e em clima de comemoração.

Onde a vida começa e o amor nunca termina! #Abençoados, escreveram na legenda.

O jogador já é pai de quatro filhos. O primeiro foi Cristiano Ronaldo Júnior, nascido em 2010 e cuja identidade da mãe é mantida em segredo até hoje. Logo após, por barriga de aluguel, o português se tornou pai de outro par de gêmeos, Eva e Mateo. Georgina é mãe biológica de Alana, nascida em 2017, sendo o novo casal de gêmeos um novo fruto do relacionamento com a modelo argentina.

A data do nascimento dos mais novos membros da família está prevista para abril de 2022.