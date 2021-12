Atriz mexicana é morta a tiros aos 42 anos de idade

17/12/2021 | 11:10



Morreu no dia 15 de dezembro a atriz e cantora mexicana Tania Mendoza, de 42 anos de idade, conhecida por protagonizar o filme La mera Reyna del sur, em 2003.

De acordo com o jornal O Globo, a artista foi assassinada por dois homens que se aproximaram em uma moto e dispararam uma série de tiros contra ela. Tania estava esperando pelo filho de 11 anos de idade, que jogava futebol no clube Los Felinos, na cidade Cuernavaca.

De acordo com as informações, o crime está sendo tratado como feminicidio, e as autoridades investigam se a motivação do assassinato foi algum vínculo da artista com o traficante Arturo Beltrán Leyva, morto em 2009, para quem ela chegou a fazer homenagens nas redes sociais em 2020.

Antes do crime, a artista já havia prestado queixas por furto de veículo, roubo em casa e privação de liberdade contra o companheiro e o filho, além de alegar durante uma entrevista que era alvo de ameaças de morte, se sentindo intimidada e temendo pela segurança de sua família.