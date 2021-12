Javascript e mais: veja as linguagens preferidas dos desenvolvedores

Da Redação

Do 33Giga



17/12/2021 | 10:55



O mercado de devs está cada vez mais em alta. Por isso, a edtech Rocketseat realizou um estudo sobre como esses profissionais estão inseridos no mercado.

Na pesquisa foram coletados dados de mais de 1200 devs e 500 mil leads cadastrados na base da Rocketseat sobre as linguagens de programação mais utilizadas. O resultado principal foi o Javascript, com mais 58% das respostas, seguida de typescript, com 13% e SQL, com 11%.

Além dessas informações levantadas pela Rocketseat, existem também as especialidades de cada dev. O full-stack aparece em primeiro lugar, com mais de 16%, seguida do front-end, com 15%.

De acordo com os 48 milhões de usuários do Linkedin, mais de 5 milhões têm interesse de ingressar na área de tecnologia (programação, gestão de dados, desenvolvimento web), mas apenas 1 milhão e 400 mil apresentam competências de desenvolvedores, como C++, C#, Java, Python, entre outras.

Por este motivo, os devs empregados são 42% e 22,3%, um pouco mais da metade estão em busca do primeiro emprego na área. Felizmente, o número dos desenvolvedores desempregados é baixo, apenas 9%.