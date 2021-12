Cantor Maurílio tem leve melhora, mas estado de saúde ainda é grave

17/12/2021 | 10:27



Maurílio Ribeiro, da dupla sertaneja com Luiza, segue internado em estado grave na UTI de um hospital em Goiânia. Ele foi levado ao local na quarta-feira, 15, após passar mal, chegou a ter três paradas cardiorrespiratórias ao longo da madrugada e, no dia seguinte, foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, segundo o médico do artista Wandervan Azevedo.

Em comunicado no perfil oficial da dupla no Instagram, o boletim médico atualiza o estado de saúde do artista, que segue internado em UTI. "Maurílio ainda está em estado grave, porém com melhora em relação ao dia anterior. Foi avaliado pela equipe de Nefrologia, que identificou lesão renal, possivelmente secundária ao tromboembolismo pulmonar e as paradas cardíacas, e indicou início de terapia de hemodiálise, prevista para começar na noite de hoje (quinta, 16)".

O comunicado também explica que o procedimento já estava em análise pela equipe e que é "algo comum em casos similares". Maurílio realizou ultrassom dos membros inferiores e foram identificados trombos no sistema venoso da perna direita. Segundo a equipe médica, isso também é esperado em relação ao estado hemodinâmico.

Luiza e Maurílio teriam shows para este fim de semana em duas cidades do Mato Grosso, mas foram cancelados assim que o cantor foi internado.

Em uma série de stories no Instagram, Luiza falou sobre o estado de saúde do amigo. "Agora ele está melhorando, graças à Deus, mas continuem orando. Maurílio é muito forte e obrigada pelas orações. Agora será só notícia boa", declarou ela, entre lágrimas.