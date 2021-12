vec Itaú: serviço de compartilhamento de carro elétrico tem Jaguar I-PACE

Da Redação

Do 33Giga



17/12/2021 | 09:55



O Jaguar I-PACE teve sua versão 2022 recentemente anunciada no mercado brasileiro. Agora, o modelo entra no projeto de mobilidade vec Itaú, serviço de compartilhamento de veículos elétricos.

A iniciativa, que está em fase de testes com mais de 700 colaboradores do Itaú Unibanco, permitirá que clientes peguem os carros em estações fazendo a reserva pelo celular, podendo devolvê-los no mesmo local ou em um ponto alternativo de carregamento.

O projeto vec Itaú foi criado pelo banco em parceria com a Ucorp, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo e da plataforma, além da infraestrutura de conectividade e logística. A operação para utilizar um veículo elétrico do programa será totalmente baseada em aplicativo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Com apenas alguns cliques, o cliente poderá conferir a localização de estações próximas, reservar veículos, realizar o pagamento, checar informações sobre a carga atual e, após realizar as etapas iniciais do empréstimo, até mesmo controlar o status de travamento e destravamento das portas.

Todos os veículos do vec Itaú passarão por rigorosos procedimentos de higienização, sempre respeitando os protocolos de segurança. Serão disponibilizados também kits dentro dos carros para os clientes que queiram reforçar a higienização.

Quem optar por utilizar o Jaguar I-PACE poderá contar ainda com o sistema de purificação do ar, de série no modelo, que realiza um processo de ionização do ar da cabine com filtragem PM 2.5 para capturar partículas ultrafinas, bactérias, vírus e alérgenos.

Energia renovável

O I-PACE, o primeiro veículo 100% elétrico da Jaguar, tem garantia de utilização de energia 100% renovável pelos próximos oito anos, compromisso da montadora e da ZEG, do Grupo Capitale. Em parceria com a Jaguar, a empresa ainda garante que o I-PACE seja um veículo com zero índice de emissões.

Para tornar esse fornecimento de energia limpa uma realidade para o I-PACE, a ZEG fornece insumo 100% renovável suficiente para o consumo do número de carros comercializados por oito anos. Para atender à demanda, a companhia vai gerar, por ano, 1,25 GWh de energia limpa a partir das fontes solar, hídrica, de biogás e de resíduos sólidos.