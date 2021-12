Escritora andreense estreia na literatura com o romance A Velha Senhora

Da Redação

A Velha Senhora é o primeiro romance da jovem escritora Amanda Bertoncini. Projeto contemplado pelo Proac 2020 que possibilitou firmar parceria com a recém-lançada Editora Feminas, voltada às mulheres, para realizar um desejo antigo de Amanda de publicar um livro físico.

Logo no início, nas dedicatórias, cinco mulheres são citadas e, como sugerido, todas elas avós para quais o livro é oferecido e é neste momento que a curiosidade indaga: Que mulheres são essas, elas fazem parte da vida da autora ou são imaginárias? O que elas têm a dizer? Em A Velha Senhora Amanda Bertoncini empresta à narrativa a experiência de busca e encontro de suas próprias ancestrais, entretanto, o romance não é autobiográfico, embora trate da relação de uma avó e sua neta e, sobretudo, o que diferentes gerações tem a dizer uma a outra.

Amanda oferece ao leitor a perspectiva do olhar de Afonsina, uma mulher com mais de 80 anos que foi casada por 67, ficou viúva e passa a procurar um sentido para sua vida. Em meio ao processo de redescoberta e revisão outras personagens se juntam a Afonsina dando corpo à narrativa.



“Afonsina é apresentada com toda a carga emocional, a personagem é muito bem construída e muito consistente, carregada de uma sensibilidade e de uma sabedoria que me saltou aos olhos à primeira lida”, diz a editora Sandra Regina de Souza. “Escrevo com mais frequência contos e textos dramatúrgicos e neste livro está minha narrativa mais longa, eu precisei entender meus métodos e o que as personagens tinham a me dizer, elas foram se apresentando para mim e eu fui dando vazão a elas”, complementa Amanda.

"Afonsina, nas andanças pela beirada da vida, tem a oportunidade de reinventar-se depois da perda do seu indesejado marido Felisberto, que lhe ocupou a casa e a paciência nos últimos 67 anos. O perdido na memória, agora longe de estar intacta. É com a ajuda de sua neta Vitória, que insiste em estar presente, que o quebra-cabeça de peças perdidas em Afonsina começa a ser montado, explorando a relação entre o novo e o velho, permitindo às duas reconhecerem-se em sua ancestralidade comum”, são as palavras de Douglas Cavalcante e Ronny Leal, na orelha do livro.

Amanda é das letras e das artes. Escritora e dramaturga, atriz, professora, produtora cultural, a artista andreense.

Pré-venda pelo site: https://editorafeminas.minhalojanouol.com.br/produto/491564/a-velha-senhora . Os livros adquiridos no período de pré-lançamento serão entregues no dia do lançamento (18/12) com autógrafo da autora.

Os livros que não forem retirados serão enviados por correios após o evento.