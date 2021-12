Brasileira festeja medalha de bronze no Mundial de Levantamento de Pesos: 'Feliz'

17/12/2021 | 09:30



O Mundial de Levantamento de Pesos foi histórico para o Brasil. Depois de prata inédita conquistada por Laura Amaro na última terça-feira, Amanda Schott levou mais uma medalha para o país, desta vez um bronze na categoria para 87kg. Na quinta, a brasileira conseguiu o pódio ao levantar 106kg no arranco na plataforma do Complexo Esportivo do Usbequistão, em Tashkent. Essa é a segunda medalha de uma brasileira em Mundiais Adultos e a terceira do país em toda a história.

A pesista do Brasil, que fez a sua estreia em competições do escalão, ainda ficou em boas colocações nas disputas do arremesso e no total: quinta colocação nas duas provas. A posição foi alcançada em razão da atleta ter feito 130kg no arremesso e somado 236kg.

Amanda Schott teve um excelente início de arranco. Para a primeira tentativa, a brasileira foi incentivada pelos gritos de apoio do treinador Dragos Stanica e da delegação brasileira. E funcionou. Ela fez um movimento perfeito para levantar 102kg.

A sua volta à plataforma foi com quatro quilos a mais na barra, que pareceram leves para ela: a pesista fez uma ação correta e ergueu os 106kg, muito comemorados. Por fim, o último arranco da brasileira foi de 109kg. Ela foi confiante para o movimento, mas não finalizou corretamente. Apesar de insucesso no último intento, os 106kg foram suficientes para a medalha de bronze.

"Estou mega, ultra, absurdamente feliz. Essa é apenas a minha segunda competição internacional e é o meu primeiro Mundial. Sem dúvidas a minha postura aqui foi de longe a minha melhor de todos os campeonatos que participei. Estou muito feliz em representar a seleção brasileira e é inacreditável a conquista da medalha. É só o início, ainda tenho muita história para escrever", enalteceu, ainda incrédula, a brasileira, que está somente há dois anos na modalidade.

A felicidade de Amanda se alastrou por toda a equipe que a acompanha em Tashkent. O treinador é uma dessas pessoas, que fez questão de relembrar que o Mundial é apenas a primeira competição deste nível mundial para a brasileira. "É uma medalha sensacional, um resultado inesperado. A gente pensou que seria possível na categoria para 81kg, mas ela pediu 87kg e lutou muito bem. Ela conseguiu se concentrar na competição. É um resultado sensacional para alguém que fez a primeira competição deste poste na vida", comemorou Stanica.

O ouro do arranco foi para a atleta da casa, Tursunoy Jabborova, que foi ovacionada pelo público ao erguer 113kg. No degrau abaixo do pódio ficou a mongol Ankhtsetseg Munkhjantsan, que executou 109kg de levantamento.