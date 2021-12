Dupla de Maurílio revela que ele está melhorando e pede mais orações

17/12/2021 | 09:11



Como você vem acompanhando, Maurílio da dupla com Luiza está internado em caso grave em um hospital, após sofrer três paradas cardíacas e acabar sendo diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

A assessoria de imprensa da dupla sempre que pode atualiza as redes sociais deles com informações sobre o estado de saúde do sertanejo, e recentemente eles divulgaram que uma das paradas cardíacas sofrida pelo artista resultou em dano secundário aos rins, de modo que o músico irá iniciar um tratamento de hemodiálise.

E vendo a comoção nas redes sociais, Luiza foi até as suas redes sociais e falou um pouco sobre a melhora que Maurílio acabou tendo, e que ele vem apesar dos sustos, respondendo bem aos tratamentos dos médicos.

O Maurílio está melhorando. Eles [os médicos] estão mais animados, porque ele chegou muito ruim ao hospital. A gente que fez o socorro para ele, e ele estava muito ruim, a gente estava com muito medo, mas agora ele está melhorando. Continuem orando. Vai ficar tudo bem. O Maurílio é muito forte. Obrigada pelas orações, agora vai ser só notícia boa.

Além disso, a esposa do de Maurílio, Luana Ramos, também foi até as redes sociais nesta sexta-feira, dia 17 e compartilhou uma foto do casal demonstrando estar com muita esperança na recuperação do cantor sertanejo.

E já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por um segundo! Você é MUITO FORTE! É tanta força que emana de você, que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui pra você e por você! Pra quem esse post alcançar, peço que continuem orando! DEUS ESTÁ AGINDO! Obrigada à todos que já estão clamando à Deus pela vida do Maurílio! CONTINUEM, NÃO PAREM. E obrigada a @oliveirailmara7que sem nem me conhecer, me enviou esse louvor que me tocou tanto!!