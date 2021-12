Murilo Huff compartilha fotos da festinha de dois anos de idade de Léo

17/12/2021 | 09:10



Como você viu, na última quinta-feira, dia 16, Léo que é filho de Marília Mendonça com Murilo Huff estava fazendo o seu segundo aninho de vida, e claro, que isso não ia passar em branco e a família se reuniu para ajudar o pequeno a apagar as velinhas do bolo.

O pai da criança, Murilo Huff, compartilhou alguns clicks em suas redes sociais mostrando como que foi a festinha de Léo, em Goiânia, que teve a presença de amigos bem mais próximos e do restante da família.

Com o tema da Galinha Pintadinha, Léo apareceu segurando um balão, uma bola e no colo do papai querendo mexer no bolo da festa. Na legenda da publicação, o cantor se derreteu pelo filho que tem com Marília Mendonça e escreveu:

Que possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos juntos!