Jurerê Internacional anuncia novidades e programação para o verão

Redação

Do Rota de Férias



19/12/2021 | 16:56



Jurerê Internacional, em Florianópolis (SP), conquista o viajante com suas praias, cenários naturais e infraestrutura de primeira. A região anunciou uma série de novidades e divulgou programações especiais para a temporada de verão.

Jurerê Internacional: temporada de verão

Entre dezembro e março, o Jurerê Open Shopping terá uma programação diferenciada, com atrações de Natal (decoração, música, teatro, Papai Noel e corais), Open Stage (palco aberto para artistas), Open Wellness (aulas de funcional, yoga e dança), feira de artesanato e Open Joy (programação infantil).

Já o projeto Open Sound trará música de qualidade todos os finais de semana, com destaque para os shows Baile do Tim e Luiz Meira. O evento Rota Gastronômica de Jurerê reunirá alimentação, vinhos e cervejas artesanais.

Em fevereiro, haverá programação de Carnaval. Já em março acontecem St. Patrick’s Day e o aniversário de Florianópolis.

Novidades nos hotéis

Os hotéis de Jurerê Internacional também anunciaram algumas novidades importantes. No Jurerê Beach Village, além de toda a infraestrutura de lazer e bem-estar disponível, com piscina, jacuzzis, fitness center, área de jogos e a localização “pé na areia”, os visitantes poderão contar com a nova loja de conveniência da Empório Seletto. Estão à disposição cerca de 500 itens de alimentação e bebidas, inclusive resfriados e gelados, que podem ser adquiridos a qualquer momento durante a hospedagem, já que o funcionamento é 24 horas e automatizado.

O hotel também ampliou o espaço de estética e salão de beleza, com disponibilização de novos serviços. Outra novidade é a estreia do Harbor Restaurante, que traz em seu cardápio uma culinária variada, com destaque para frutos do mar.

No IL Campanario Villaggio Resort, a entrada do chef Helbert Moura também promete encantar os clientes com uma explosão de sabores. Ele acaba de chegar com a proposta de inovar, com uma cozinha autoral, moderna e criativa. Outra pedida é a famosa feijoada do hotel, com samba raiz na voz do ex The Voice Kako Oliveira.

Já o Positano Diamond Bar vai encantar o público com shows acústicos, trazendo os melhores músicos e instrumentistas da cidade, sempre de quinta-feira a domingo. No bar da piscina, haverá DJs e intervenções de instrumentistas aos finais de semana (sexta, sábado e domingo). Outra surpresa para os hóspedes é que essa será a primeira temporada com a torre do hotel aberta para visitação. Ali, será possível ter uma linda vista panorâmica da praia e do bairro a 30 metros de altura (mediante ingresso).