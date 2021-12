São Bernardo FC colhe frutos das sementes de Veiga

Dérek Bittencourt

17/12/2021 | 08:29



O São Bernardo FC completou nesta semana um ano sem um dos principais pilares que sustentaram a fase de reestruturação do clube, a partir da aquisição por parte da Magnum: o técnico Marcelo Veiga, que acabou perdendo a luta para o novo coronavírus. Junto ao investidor Roberto Graziano e ao CEO Lucas Andrino, o treinador foi o responsável por plantar as sementes que acabaram sendo colhidas em 2021, temporada a qual o clube encerra com os títulos da Série A-2 do Estadual e da Copa Paulista, além do acesso à Série A-1 e da vaga na Série D do Brasileiro.

“Foi ano perfeito. Maravilhoso, onde a gente conquistou tudo o que disputou. E a gente só tem a agradecer a Deus, a ele (Veiga), que lá de cima, com certeza, está olhando por nós”, disse o lateral-esquerdo Pará, um dos homens de confiança do treinador, escolhido a dedo para formar a espinha dorsal do time. “Tive várias lesões sérias e ele sempre acreditou e apostou em mim. Então essas conquistas foram para ele.”

Na Série A-2 de 2020, competição prejudicada pela pandemia, o Tigre caiu na semifinal para o São Bento, para frustração geral. Veio a Copa Paulista e, durante a caminhada, um surto de Covid-19 na concentração do São Bernardo FC, em Atibaia, afetou quase todo elenco, comissão técnica e staff, inclusive Marcelo Veiga.

Aos poucos, atletas e demais funcionários foram se restabelecendo, a equipe – sob comando do auxiliar Sérgio Ricardo – foi progredindo na competição e chegou à semifinal. Por outro lado, o treinador não teve a mesma evolução: sua situação se agravou e ele precisou ir à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Bragança Paulista, onde lutou por três semanas. Até que, em 14 de dezembro, ele morreu. “Estávamos nos preparando para dar treino e veio a notícia que não esperávamos. Perda lamentável, de cara do bem, amigo, humano”, lembrou Sérgio Ricardo.

Dois dias depois da partida do comandante, a equipe foi a campo disputar o segundo jogo da semi da Copa Paulista. Abatida, empunhando uma faixa “Para sempre Veiga” e na companhia da filha do treinador, Thamires, acabou derrotada para a Portuguesa, por 3 a 0, no Canindé. Quis o destino que, seis meses depois, no mesmo local, o Tigre conquistasse a Série A-2. E, cinco meses mais tarde, no 1º de Maio, veio o título da Copa Paulista.

“De um ano para cá as coisas mudaram muito, o clube conseguiu os objetivos e, com certeza, de onde está, ele está muito contente e feliz daquilo que ele começou”, pontuou Sérgio Ricardo. “Hoje a gente se encontra em lugar melhor em nível de competição. Mas a gente sabe que quem iniciou e tinha essa ideia foi ele”, destacou Pará, diretamente da concentração em Atibaia, onde frequentemente tem lembranças de momentos com o amigo. “Ele que participou da montagem dessa estrutura, para deixar tudo no jeito para o time conseguir seus objetivos. E, repentinamente, ele partiu. Aqui continua tudo no mesmo lugar, que tem muitas lembranças boas e que a gente sabe do carinho que ele tinha com esse projeto. Então a gente tenta levar e exaltar seu nome”, disse o lateral.