Após meses confinado, Bil Araújo descobre sobre a morte de Marília Mendonça

17/12/2021 | 08:11



Como você acompanhou, Bil Araújo estava confinado os últimos três meses dentro da casa de A Fazenda 13 e não tinha acesso a nenhuma informação do que estava acontecendo do lado de fora do reality show rural.

E com isso, o influenciador acabou descobrindo sobre a morte de Marília Mendonça apenas na manhã desta sexta-feira, dia 17, quando acabou levando o segundo lugar do programa e teve acesso as informações do mundo exterior.

Para quem não sabe, a cantora morreu vítima de um acidente aéreo e durante o decorrer do programa da Record, Bil chegou até a comentar sobre a sua amizade com Marília Mendonça. Que triste, desejamos muita força para ele!