Alice Braga e Bianca Comparato são vistas de forma discreta durante evento

17/12/2021 | 08:10



Se tem artista que gosta de gritar para os quatro cantos e mostrar pra todo mundo o quanto está bem e feliz, por outro lado existem outros que são bem mais discretos e preferem deixar tudo muito no gelo para a sua relação ficar ainda mais saudável.

Esse é o caso de Alice Braga que vive um relacionamento com Bianca Comparato! E na noite da última quinta-feira, dia 16, as duas foram vistas de uma forma bem discreta ao realizarem uma aparição pública juntas durante a pré-estreia do filme Eduardo e Mônica.

As artistas apareceram de máscara de proteção preta e assim como um bom casal, as duas apostaram em um look de pretinho básico bem parecido, e claro, foram fotografadas batendo papo em meio a outros convidados.

Caso você não saiba, Alice Braga e Bianca Comparato confirmaram a relação em janeiro de 2020 e estariam juntas há cerca de quatro anos, e como Alice mora e trabalha nos Estados Unidos, elas estavam então mantendo um relacionamento à distancia em meio a pandemia de Covid-19.